Рубль до конца года. Прогноз, который удивит

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Последние шесть месяцев рубль держится в районе 80 за доллар. Его не уронили даже низкие цены на нефть и геополитика. Как российская валюта завершит 2025-й — в материале "Прайм". Островок стабильности Рубль устойчив благодаря принятым регулятором мерам, объясняет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. А именно: Официальный курс на 14 октября — 80,85. Ставка сыграет? Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила: пространство для уменьшения ключевой ставки остается. Очередное понижение способно оказать умеренное давление на рубль, считает Даниил Тюнь. Но это некритично, поскольку резкого скачка не будет; сохранится контроль над оттоком капитала; поступление валюты не прекратится. Вероятно, ставку уменьшат на 100 базисных пунктов, до 16%. При этом в октябре вероятна монетарная пауза, отмечает инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Еще недавно к концу года ждали 14-15%, но статистика по инфляции и рынку труда, а также планы налоговых изменений в трехлетнем бюджете скорректировали прогнозы. Соответственно, и девальвация притормозится", — рассуждает аналитик. Что будет с рублем Из-за предполагаемого сокращения экспорта и предложения валюты на рынке доллар может вернуться к 85-90 рублям, евро уйдет к 100, а юань — на 12, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Это облегчит дефицитный бюджет, и финансы корпораций-экспортеров тоже улучшатся", — уточняет он. Александр Бахтин, в свою очередь, считает, что рубль выйдет к 86-88 за доллар. "Основное ослабление придется на конец ноября — декабрь. Профицит платежного баланса сезонно уменьшается, процентные ставки хоть и медленно, но опускаются. Кроме того, в последние недели года растут расходы населения и компаний, в том числе на импорт", — отмечает он. Даниил Тюнь предполагает курс в диапазоне 88-95 за доллар. В Минэкономразвития обновили прогноз: среднегодовой — 86,1, в 2026-м — 92,2, 2027-м — 95,8, в 2028-м — 100,1 рубля. Весной было так: в 2025-м — 94,3, 2026-м — 100,2, 2027-м и 2028-м — 103,5 и 106 за доллар соответственно. 30 и 100: сценарии На вопрос о том, при каких условиях рубль может ослабеть до 100 или укрепиться до 30, Даниил Тюнь ответил так: резкое падение цен на нефть, усиление геополитической напряженности, массовый вывод капитала. А укрепление до 30 крайне маловероятно. Тут нужны рост цен на энергоносители, приток иностранного капитала, отмена валютных ограничений. Снижение, но не обвал Чрезмерно крепкий рубль пагубно влияет на бюджетный баланс: экспортная выручка снижается, а дефицит растет. Слишком слабый (выше 110 за доллар) вызывает подорожание импорта и резкое ускорение инфляции, объясняет эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По мнению Даниила Тюня, оптимальный курс для экономики находится в текущем диапазоне. Он обеспечивает баланс между интересами экспортеров и импортеров, а также стабильность финансовой системы. Аналитики не сомневаются: к концу года рубль ослабеет. Но не сильно — и не критично для экономики.

