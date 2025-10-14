Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.10.2025
Рубль до конца года. Прогноз, который удивит
Рубль до конца года. Прогноз, который удивит - 14.10.2025, ПРАЙМ
Рубль до конца года. Прогноз, который удивит
Последние шесть месяцев рубль держится в районе 80 за доллар. Его не уронили даже низкие цены на нефть и геополитика. Как российская валюта завершит 2025-й — в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T07:07+0300
2025-10-14T07:07+0300
статья
рынок
курсы валют
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Последние шесть месяцев рубль держится в районе 80 за доллар. Его не уронили даже низкие цены на нефть и геополитика. Как российская валюта завершит 2025-й — в материале "Прайм". Островок стабильности Рубль устойчив благодаря принятым регулятором мерам, объясняет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. А именно: Официальный курс на 14 октября — 80,85. Ставка сыграет? Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила: пространство для уменьшения ключевой ставки остается.&nbsp; Очередное понижение способно оказать умеренное давление на рубль, считает Даниил Тюнь. Но это некритично, поскольку резкого скачка не будет; сохранится контроль над оттоком капитала; поступление валюты не прекратится. Вероятно, ставку уменьшат на 100 базисных пунктов, до 16%. При этом в октябре вероятна монетарная пауза, отмечает инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Еще недавно к концу года ждали 14-15%, но статистика по инфляции и рынку труда, а также планы налоговых изменений в трехлетнем бюджете скорректировали прогнозы. Соответственно, и девальвация притормозится", — рассуждает аналитик. Что будет с рублем Из-за предполагаемого сокращения экспорта и предложения валюты на рынке доллар может вернуться к 85-90 рублям, евро уйдет к 100, а юань — на 12, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Это облегчит дефицитный бюджет, и финансы корпораций-экспортеров тоже улучшатся", — уточняет он. Александр Бахтин, в свою очередь, считает, что рубль выйдет к 86-88 за доллар. "Основное ослабление придется на конец ноября — декабрь. Профицит платежного баланса сезонно уменьшается, процентные ставки хоть и медленно, но опускаются. Кроме того, в последние недели года растут расходы населения и компаний, в том числе на импорт", — отмечает он. Даниил Тюнь предполагает курс в диапазоне 88-95 за доллар.&nbsp; В Минэкономразвития обновили прогноз: среднегодовой — 86,1, в 2026-м — 92,2, 2027-м — 95,8, в 2028-м — 100,1 рубля. Весной было так: в 2025-м — 94,3, 2026-м — 100,2, 2027-м и 2028-м — 103,5 и 106 за доллар соответственно. 30 и 100: сценарии На вопрос о том, при каких условиях рубль может ослабеть до 100 или укрепиться до 30, Даниил Тюнь ответил так: резкое падение цен на нефть, усиление геополитической напряженности, массовый вывод капитала. А укрепление до 30 крайне маловероятно. Тут нужны рост цен на энергоносители, приток иностранного капитала, отмена валютных ограничений. Снижение, но не обвал Чрезмерно крепкий рубль пагубно влияет на бюджетный баланс: экспортная выручка снижается, а дефицит растет. Слишком слабый (выше 110 за доллар) вызывает подорожание импорта и резкое ускорение инфляции, объясняет эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По мнению Даниила Тюня, оптимальный курс для экономики находится в текущем диапазоне. Он обеспечивает баланс между интересами экспортеров и импортеров, а также стабильность финансовой системы. Аналитики не сомневаются: к концу года рубль ослабеет. Но не сильно — и не критично для экономики.
2025
07:07 14.10.2025
 
Рубль до конца года. Прогноз, который удивит

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Светлана Медведева
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Последние шесть месяцев рубль держится в районе 80 за доллар. Его не уронили даже низкие цены на нефть и геополитика. Как российская валюта завершит 2025-й — в материале "Прайм".
Островок стабильности

Рубль устойчив благодаря принятым регулятором мерам, объясняет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.
А именно:
  • механизм валютных ограничений; 
  • высокая ключевая ставка;
  • положительное сальдо торгового баланса;
  • репатриация валютной выручки экспортерами.
Официальный курс на 14 октября — 80,85.

Ставка сыграет?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила: пространство для уменьшения ключевой ставки остается. 
Очередное понижение способно оказать умеренное давление на рубль, считает Даниил Тюнь. Но это некритично, поскольку резкого скачка не будет; сохранится контроль над оттоком капитала; поступление валюты не прекратится.
Вероятно, ставку уменьшат на 100 базисных пунктов, до 16%. При этом в октябре вероятна монетарная пауза, отмечает инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
"Еще недавно к концу года ждали 14-15%, но статистика по инфляции и рынку труда, а также планы налоговых изменений в трехлетнем бюджете скорректировали прогнозы. Соответственно, и девальвация притормозится", — рассуждает аналитик.

Что будет с рублем

Из-за предполагаемого сокращения экспорта и предложения валюты на рынке доллар может вернуться к 85-90 рублям, евро уйдет к 100, а юань — на 12, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"Это облегчит дефицитный бюджет, и финансы корпораций-экспортеров тоже улучшатся", — уточняет он.
Александр Бахтин, в свою очередь, считает, что рубль выйдет к 86-88 за доллар.
"Основное ослабление придется на конец ноября — декабрь. Профицит платежного баланса сезонно уменьшается, процентные ставки хоть и медленно, но опускаются. Кроме того, в последние недели года растут расходы населения и компаний, в том числе на импорт", — отмечает он.
Даниил Тюнь предполагает курс в диапазоне 88-95 за доллар. 
В Минэкономразвития обновили прогноз: среднегодовой — 86,1, в 2026-м — 92,2, 2027-м — 95,8, в 2028-м — 100,1 рубля. Весной было так: в 2025-м — 94,3, 2026-м — 100,2, 2027-м и 2028-м — 103,5 и 106 за доллар соответственно.

30 и 100: сценарии

На вопрос о том, при каких условиях рубль может ослабеть до 100 или укрепиться до 30, Даниил Тюнь ответил так: резкое падение цен на нефть, усиление геополитической напряженности, массовый вывод капитала.
А укрепление до 30 крайне маловероятно. Тут нужны рост цен на энергоносители, приток иностранного капитала, отмена валютных ограничений.

Снижение, но не обвал

Чрезмерно крепкий рубль пагубно влияет на бюджетный баланс: экспортная выручка снижается, а дефицит растет.
Слишком слабый (выше 110 за доллар) вызывает подорожание импорта и резкое ускорение инфляции, объясняет эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
По мнению Даниила Тюня, оптимальный курс для экономики находится в текущем диапазоне. Он обеспечивает баланс между интересами экспортеров и импортеров, а также стабильность финансовой системы.
Аналитики не сомневаются: к концу года рубль ослабеет. Но не сильно — и не критично для экономики.
 
СтатьяРынокКурсы валютрубль
 
 
