"Огромное число жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Огромное число жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Огромное число жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
2025-10-14T22:36+0300
2025-10-14T22:36+0300
2025-10-14T23:10+0300
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в зоне СВО и не способны противостоять ВС России, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."У Украины нет путик военнойпобеде. Я уже говорил, что больше нетдаже способаизбежать поражения состороны России. <… > У них, конечно, по-прежнему огромное количествожертв. Мы незнаем, каково реальноечисло, но онозначительно", - отметил он.По словам эксперта, соотношение сил, безусловно, на стороне России. Дэвис также обратил внимание на рост случаев дезертирства в рядах ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
"Огромное число жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
