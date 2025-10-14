Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"Огромное число жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в зоне СВО и не способны противостоять ВС России, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."У Украины нет путик военнойпобеде. Я уже говорил, что больше нетдаже способаизбежать поражения состороны России. &lt;… &gt; У них, конечно, по-прежнему огромное количествожертв. Мы незнаем, каково реальноечисло, но онозначительно", - отметил он.По словам эксперта, соотношение сил, безусловно, на стороне России. Дэвис также обратил внимание на рост случаев дезертирства в рядах ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
мировая экономика, сша, общество , украина, москва, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, всу
22:36 14.10.2025 (обновлено: 23:10 14.10.2025)
 
"Огромное число жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов
Боевая работа артиллеристов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Боевая работа артиллеристов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в зоне СВО и не способны противостоять ВС России, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
Украины нет путик военнойпобеде. Я уже говорил, что больше нетдаже способаизбежать поражения состороны России. <… > У них, конечно, по-прежнему огромное количествожертв. Мы незнаем, каково реальноечисло, но онозначительно", - отметил он.
По словам эксперта, соотношение сил, безусловно, на стороне России. Дэвис также обратил внимание на рост случаев дезертирства в рядах ВСУ.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
