https://1prime.ru/20251014/tomagavk-863502627.html
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Европа и Украина вряд ли смогут получить ракеты Tomahawk от США в ближайшие | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T18:12+0300
2025-10-14T18:12+0300
2025-10-14T18:12+0300
спецоперация на украине
украина
европа
сша
дональд трамп
владимир путин
цру
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Европа и Украина вряд ли смогут получить ракеты Tomahawk от США в ближайшие годы. "В ближайшее время никаких "Томагавков" точно не будет. <...> Эти ракеты в Европу не попадут, даже если европейцы за них заплатят, в течение двух-трех лет. К тому моменту война уже завершится. Русские добиваются значительных успехов в Донецкой народной республике и вскоре покончат с ВСУ", — отметил он. Макговерн подчеркнул, что обсуждение поставок "Томагавков" представляет собой скорее "отвлекающий маневр", поскольку США чувствуют необходимость продемонстрировать европейским союзникам свою поддержку. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что почти определился с решением о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако он хочет понять, каким образом киевские власти планируют их использовать. Российский президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что использование Украиной этих ракет создаст дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В любом случае Россия готова реагировать на агрессивные действия: её системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому виду вооружений.
https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480733.html
https://1prime.ru/20251014/rakety-863479975.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, цру, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЦРУ, ВСУ
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины
Макговерн: Европа и Украина вряд ли получат Tomahawk от США в ближайшие годы