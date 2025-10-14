Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины - 14.10.2025
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Европа и Украина вряд ли смогут получить ракеты Tomahawk от США в ближайшие | 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Европа и Украина вряд ли смогут получить ракеты Tomahawk от США в ближайшие годы. "В ближайшее время никаких "Томагавков" точно не будет. &lt;...&gt; Эти ракеты в Европу не попадут, даже если европейцы за них заплатят, в течение двух-трех лет. К тому моменту война уже завершится. Русские добиваются значительных успехов в Донецкой народной республике и вскоре покончат с ВСУ", — отметил он. Макговерн подчеркнул, что обсуждение поставок "Томагавков" представляет собой скорее "отвлекающий маневр", поскольку США чувствуют необходимость продемонстрировать европейским союзникам свою поддержку. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что почти определился с решением о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако он хочет понять, каким образом киевские власти планируют их использовать. Российский президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что использование Украиной этих ракет создаст дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В любом случае Россия готова реагировать на агрессивные действия: её системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому виду вооружений.
18:12 14.10.2025
 
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины

Макговерн: Европа и Украина вряд ли получат Tomahawk от США в ближайшие годы

© fotolia.com / YuIФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Флаги США и Украины. Архивное фото
© fotolia.com / YuI
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Европа и Украина вряд ли смогут получить ракеты Tomahawk от США в ближайшие годы.
"В ближайшее время никаких "Томагавков" точно не будет. <...> Эти ракеты в Европу не попадут, даже если европейцы за них заплатят, в течение двух-трех лет. К тому моменту война уже завершится. Русские добиваются значительных успехов в Донецкой народной республике и вскоре покончат с ВСУ", — отметил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
07:14
Макговерн подчеркнул, что обсуждение поставок "Томагавков" представляет собой скорее "отвлекающий маневр", поскольку США чувствуют необходимость продемонстрировать европейским союзникам свою поддержку.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что почти определился с решением о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако он хочет понять, каким образом киевские власти планируют их использовать.
Российский президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что использование Украиной этих ракет создаст дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В любом случае Россия готова реагировать на агрессивные действия: её системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому виду вооружений.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России
06:40
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампВладимир ПутинЦРУВСУ
 
 
