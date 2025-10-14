https://1prime.ru/20251014/ukraina-863507795.html

Журналист Томас Фази в своём аккаунте в социальной сети X предложил Европе избавиться от "российского психоза" вместо дальнейшего финансирования Украины. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T20:21+0300

2025-10-14T20:21+0300

2025-10-14T20:21+0300

спецоперация на украине

украина

сша

европа

денис шмыгаль

марк рютте

сергей лавров

нато

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в своём аккаунте в социальной сети X предложил Европе избавиться от "российского психоза" вместо дальнейшего финансирования Украины. "Вместо трат на вооружение Европе стоило бы отправить средства на психологическую помощь нашим братьям и сестрам, страдающим от острого российского психоза, что стало бы проявлением подлинной европейской солидарности", — написал он. В начале августа глава украинского Министерства обороны Денис Шмыгаль объявил о том, что США и НАТО внедряют новый механизм поддержки Украины с помощью инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает ускоренные поставки вооружения через добровольные взносы стран-членов альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 сентября сообщил, что альянс уже приобрёл у США летальное и оборонительное вооружение для Украины на сумму в два миллиарда долларов в рамках этой инициативы. По мнению России, поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легитимной целью для России. В Кремле заявили, что поставки оружия Украине западными странами не способствуют переговорам и могут иметь отрицательные последствия.

украина

сша

европа

2025

