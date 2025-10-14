https://1prime.ru/20251014/venesuela-863492506.html

Посол Венесуэлы объяснил, зачем страна закупает у России нафту

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Венесуэла стала закупать у России нафту для разбавления своей тяжелой нефти, заявил посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, не уточнив при этом объемы импорта. Накануне Блумберг написал, что Россия стала основным поставщиком нафты в Венесуэлу, вытеснив США. Согласно приведенным агентством данным Kpler, поставки российской нафты в Венесуэлу начались в марте, а к октябрю остались единственным источником импорта этого нефтепродукта. "Из России компании получают разжижители для нашей тяжелой сырой нефти. Для этого они используют нафту или другие разбавители, которые всегда использовались западными компаниями, добывавшими нефть в Венесуэле", - сказал Веласкес журналистам.

