В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения
2025-10-15T13:22+0300
политика
мировая экономика
нефть
сша
рф
дмитрий песков
дональд трамп
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации. "Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информации не располагаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.
