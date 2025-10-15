Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения - 15.10.2025
В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения
В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации. "Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информации не располагаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.
13:22 15.10.2025
 
В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения

В Кремле не располагают информацией о выходе стран БРИКС из-за пошлин США

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
"Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информации не располагаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.
