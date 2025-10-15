https://1prime.ru/20251015/briks--863542662.html

В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения

В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения

В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:22+0300

2025-10-15T13:22+0300

2025-10-15T13:22+0300

политика

мировая экономика

нефть

сша

рф

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861444430_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_629030e4294c8d266db381d8bb9aba32.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации. "Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информации не располагаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.

https://1prime.ru/20251015/peskov-863542006.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нефть, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп