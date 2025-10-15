Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251015/britaniya-863562888.html
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийским настроениям, занять центральные позиции, отметил британский журналист Джонни Миллер в социальной | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T19:45+0300
2025-10-15T19:45+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
киев
борис джонсон
бен уоллес
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийским настроениям, занять центральные позиции, отметил британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X. "Главная ошибка Великобритании состояла в том, что она заглушила голоса своих экспертов по России — исследователей, журналистов и других. В результате появились коррумпированные и бесхарактерные фигуры, такие как (бывший премьер-министр Британии — Прим. ред.) Борис Джонсон и (экс-министр обороны Британии — Прим. ред.) Бен Уоллес. Это полная катастрофа", — написал он. Недавно Бен Уоллес призвал предоставить Украине возможность наносить удары на большие расстояния, чтобы сделать Крым непригодным для проживания, добавив, что "нужно задушить Крым". Он предложил использовать дальнобойные ракеты Taurus для атаки на Крымский мост. В конце ноября 2023 года руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году. Однако Киев отказался от нейтралитета страны, поскольку после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся на тот момент на посту британского премьера Джонсон настоял на том, чтобы Киев не подписывал ничего и "просто продолжал военные действия".
https://1prime.ru/20251015/polsha-863558708.html
https://1prime.ru/20251015/latviya-863556016.html
великобритания
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_100:0:2573:1855_1920x0_80_0_0_4220daa6703f3e477fd57dd0dca6c586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, украина, киев, борис джонсон, бен уоллес
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Киев, Борис Джонсон, Бен Уоллес
19:45 15.10.2025
 
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России

Миллер: Британия допустила большую ошибку в отношениях с Россией

© AFP / Isabel InfantesМужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP / Isabel Infantes
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийским настроениям, занять центральные позиции, отметил британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X.
"Главная ошибка Великобритании состояла в том, что она заглушила голоса своих экспертов по России — исследователей, журналистов и других. В результате появились коррумпированные и бесхарактерные фигуры, такие как (бывший премьер-министр Британии — Прим. ред.) Борис Джонсон и (экс-министр обороны Британии — Прим. ред.) Бен Уоллес. Это полная катастрофа", — написал он.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
17:40
Недавно Бен Уоллес призвал предоставить Украине возможность наносить удары на большие расстояния, чтобы сделать Крым непригодным для проживания, добавив, что "нужно задушить Крым". Он предложил использовать дальнобойные ракеты Taurus для атаки на Крымский мост.
В конце ноября 2023 года руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году. Однако Киев отказался от нейтралитета страны, поскольку после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся на тот момент на посту британского премьера Джонсон настоял на том, чтобы Киев не подписывал ничего и "просто продолжал военные действия".
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией
16:53
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАКиевБорис ДжонсонБен Уоллес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала