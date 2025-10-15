https://1prime.ru/20251015/britaniya-863562888.html

"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России

"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Великобритания позволила политикам, подверженным антироссийским настроениям, занять центральные позиции, отметил британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X. "Главная ошибка Великобритании состояла в том, что она заглушила голоса своих экспертов по России — исследователей, журналистов и других. В результате появились коррумпированные и бесхарактерные фигуры, такие как (бывший премьер-министр Британии — Прим. ред.) Борис Джонсон и (экс-министр обороны Британии — Прим. ред.) Бен Уоллес. Это полная катастрофа", — написал он. Недавно Бен Уоллес призвал предоставить Украине возможность наносить удары на большие расстояния, чтобы сделать Крым непригодным для проживания, добавив, что "нужно задушить Крым". Он предложил использовать дальнобойные ракеты Taurus для атаки на Крымский мост. В конце ноября 2023 года руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году. Однако Киев отказался от нейтралитета страны, поскольку после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся на тот момент на посту британского премьера Джонсон настоял на том, чтобы Киев не подписывал ничего и "просто продолжал военные действия".

