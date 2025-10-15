https://1prime.ru/20251015/dollar-863520524.html

Доллар дешевеет к мировым валютам

2025-10-15T08:04+0300

курс доллара к рублю

рынок

сша

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в среду утром к другим мировым валютам, аналитики ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США проведения мягкой денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1619 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 151,24 иены с уровня прошлого закрытия в 151,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 98,9 пункта. Согласно аналитическим данным LSEG, которые приводит агентство Рейтер, текущие рыночные котировки отражают ожидание снижения учетной ставки ФРС США на четверть процентного пункта в этом месяце и еще одного - в декабре, а также трех дополнительных снижений в следующем году. Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается при мягкой. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. Согласно данным CME Group, 95,7% аналитиков ждут дальнейшего понижения базовой ставки в октябре на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%. Также позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии ФРС США об экономическом положении в стране.

сша

2025

рынок, сша