Доллар дешевеет к мировым валютам - 15.10.2025
Курс доллара к рублю
Доллар дешевеет к мировым валютам
2025-10-15T08:04+0300
2025-10-15T08:04+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в среду утром к другим мировым валютам, аналитики ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США проведения мягкой денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1619 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 151,24 иены с уровня прошлого закрытия в 151,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 98,9 пункта. Согласно аналитическим данным LSEG, которые приводит агентство Рейтер, текущие рыночные котировки отражают ожидание снижения учетной ставки ФРС США на четверть процентного пункта в этом месяце и еще одного - в декабре, а также трех дополнительных снижений в следующем году. Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается при мягкой. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. Согласно данным CME Group, 95,7% аналитиков ждут дальнейшего понижения базовой ставки в октябре на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%. Также позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии ФРС США об экономическом положении в стране.
08:04 15.10.2025
 
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в среду утром к другим мировым валютам, аналитики ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США проведения мягкой денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1619 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 151,24 иены с уровня прошлого закрытия в 151,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 98,9 пункта.
Согласно аналитическим данным LSEG, которые приводит агентство Рейтер, текущие рыночные котировки отражают ожидание снижения учетной ставки ФРС США на четверть процентного пункта в этом месяце и еще одного - в декабре, а также трех дополнительных снижений в следующем году.
Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается при мягкой.
По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. Согласно данным CME Group, 95,7% аналитиков ждут дальнейшего понижения базовой ставки в октябре на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%.
Также позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии ФРС США об экономическом положении в стране.
