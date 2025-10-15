Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов.К 11.04 мск курс доллара снижается на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,75 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94796ad84b950bb4784d06c2e255cb4d.jpg
рынок
Курс доллара к рублю, Рынок
10:07 15.10.2025 (обновлено: 10:08 15.10.2025)
 
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей

Внебиржевой курс доллара упал до 78,75 рубля впервые с 7 августа

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов.
К 11.04 мск курс доллара снижается на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,75 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Заголовок открываемого материала