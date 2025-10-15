https://1prime.ru/20251015/dollar-863528169.html
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T10:07+0300
2025-10-15T10:07+0300
2025-10-15T10:08+0300
курс доллара к рублю
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb7e2522c3f3d3b3388734900066578.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов.К 11.04 мск курс доллара снижается на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,75 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20251015/dollar-863520524.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94796ad84b950bb4784d06c2e255cb4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Курс доллара к рублю, Рынок
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Внебиржевой курс доллара упал до 78,75 рубля впервые с 7 августа
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов.
К 11.04 мск курс доллара снижается на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,75 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллар дешевеет к мировым валютам