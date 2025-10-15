https://1prime.ru/20251015/dollar-863528169.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей - впервые с 7 августа, следует из данных торгов.К 11.04 мск курс доллара снижается на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,75 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

