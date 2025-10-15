Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару - 15.10.2025
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863559974.html
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару - 15.10.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T18:36+0300
2025-10-15T18:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к этой валюте. "Трудно сказать, что сейчас будет с долларом. Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пока еще не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к доллару. Процессы "ухода" от доллара продолжаются в БРИКС, ШОС, СЕЛАК. Президент Бразилии Луис (Инасиу) Лула да Силва активно выступает за создание альтернативных платежных платформ. Повторю, что по нашей инициативе работа по их формированию и созданию "перестраховочных" компаний уже идет в БРИКС", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
18:36 15.10.2025
 
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару

Лавров: Трамп не предпринял шагов, чтобы вернуть доверие к доллару

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к этой валюте.
"Трудно сказать, что сейчас будет с долларом. Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пока еще не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к доллару. Процессы "ухода" от доллара продолжаются в БРИКС, ШОС, СЕЛАК. Президент Бразилии Луис (Инасиу) Лула да Силва активно выступает за создание альтернативных платежных платформ. Повторю, что по нашей инициативе работа по их формированию и созданию "перестраховочных" компаний уже идет в БРИКС", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
17:52
 
