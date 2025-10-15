https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863559974.html
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к этой валюте. "Трудно сказать, что сейчас будет с долларом. Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пока еще не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к доллару. Процессы "ухода" от доллара продолжаются в БРИКС, ШОС, СЕЛАК. Президент Бразилии Луис (Инасиу) Лула да Силва активно выступает за создание альтернативных платежных платформ. Повторю, что по нашей инициативе работа по их формированию и созданию "перестраховочных" компаний уже идет в БРИКС", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
