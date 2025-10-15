Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560467.html
2025-10-15T18:49+0300
2025-10-15T18:49+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и нефтяной промышленности Судана Ибрагим Эльмутасим намерен обсудить с представителями "Роснефти" в четверг помощь России в освоении новых нефтяных месторождений, сообщил РИА Новости министр финансов и экономического планирования республики Ибрагим Мохамед Федил Джибри. "Скорее всего, встреча будет завтра. У нас уже есть опыт сотрудничества с российскими компаниями в области энергетики. Мы хотели бы, чтобы российские нефтяные компании занимались бурением наших нефтяных скважин, помогали с увеличением добычи. А также, позднее, помогли с разведкой новых месторождений", - сказал он агентству на полях РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
18:49 15.10.2025
 
Судан обсудит с "Роснефтью" помощь в освоении новых месторождений

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и нефтяной промышленности Судана Ибрагим Эльмутасим намерен обсудить с представителями "Роснефти" в четверг помощь России в освоении новых нефтяных месторождений, сообщил РИА Новости министр финансов и экономического планирования республики Ибрагим Мохамед Федил Джибри.
"Скорее всего, встреча будет завтра. У нас уже есть опыт сотрудничества с российскими компаниями в области энергетики. Мы хотели бы, чтобы российские нефтяные компании занимались бурением наших нефтяных скважин, помогали с увеличением добычи. А также, позднее, помогли с разведкой новых месторождений", - сказал он агентству на полях РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
Заголовок открываемого материала