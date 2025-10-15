https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560625.html

Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+ - 15.10.2025, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+

Генеральный секретарь ОПЕК в ходе встречи с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели поблагодарил его за руководящую... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T18:52+0300

2025-10-15T18:52+0300

2025-10-15T18:57+0300

нефть

александр новак

опек

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК в ходе встречи с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели поблагодарил его за руководящую роль, которую РФ играет в сделке ОПЕК+, сообщила организация."В ходе встречи Его превосходительство аль-Гайс поблагодарил Его превосходительство Новака за выдающуюся лидирующую роль, которую Российская Федерация играет в Декларации о сотрудничестве с момента ее создания", - говорится в сообщении ОПЕК в соцсети X.

https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863559974.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, опек, рф