https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560625.html
Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+
Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+ - 15.10.2025, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+
Генеральный секретарь ОПЕК в ходе встречи с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели поблагодарил его за руководящую... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T18:52+0300
2025-10-15T18:52+0300
2025-10-15T18:57+0300
нефть
александр новак
опек
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК в ходе встречи с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели поблагодарил его за руководящую роль, которую РФ играет в сделке ОПЕК+, сообщила организация."В ходе встречи Его превосходительство аль-Гайс поблагодарил Его превосходительство Новака за выдающуюся лидирующую роль, которую Российская Федерация играет в Декларации о сотрудничестве с момента ее создания", - говорится в сообщении ОПЕК в соцсети X.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863559974.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр новак, опек, рф
Нефть, Александр Новак, ОПЕК, РФ
Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+
Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+