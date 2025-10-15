https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561902.html

Россия будет укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.Новак на встрече аль-Гайсом в рамках Российской энергетической недели (РЭН) высоко оценил многолетнее продуктивное сотрудничество с секретариатом ОПЕК, важным координирующим звеном в обеспечении взаимодействия между странами-производителями нефти."Александр Новак подчеркнул, что Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти", - сообщило правительство.РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

