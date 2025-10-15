Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.10.2025
Россия будет укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+
Россия будет укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+ - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия будет укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+
Россия намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T19:20+0300
2025-10-15T19:27+0300
нефть
мировая экономика
александр новак
хайсам аль-гайс
опек
рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.Новак на встрече аль-Гайсом в рамках Российской энергетической недели (РЭН) высоко оценил многолетнее продуктивное сотрудничество с секретариатом ОПЕК, важным координирующим звеном в обеспечении взаимодействия между странами-производителями нефти."Александр Новак подчеркнул, что Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти", - сообщило правительство.РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
нефть, мировая экономика, александр новак, хайсам аль-гайс, опек, рф, россия
Нефть, Мировая экономика, Александр Новак, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК, РФ, РОССИЯ
19:20 15.10.2025 (обновлено: 19:27 15.10.2025)
 
Россия будет укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+

Россия будет совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Новак на встрече аль-Гайсом в рамках Российской энергетической недели (РЭН) высоко оценил многолетнее продуктивное сотрудничество с секретариатом ОПЕК, важным координирующим звеном в обеспечении взаимодействия между странами-производителями нефти.
"Александр Новак подчеркнул, что Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти", - сообщило правительство.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
НефтьМировая экономикаАлександр НовакХайсам аль-ГайсОПЕКРФРОССИЯ
 
 
