Посольство России осудило попытки Британии задушить российскую экономику

2025-10-15T21:02+0300

россия

лондон

роснефть

лукойл

мировая экономика

ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Попытки Лондона задушить российскую экономику санкциями против энергетического сектора будут иметь эффект бумеранга и повредят экономике самой Британии, заявили в посольстве РФ в Лондоне. В среду Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. "Попытки Лондона "задушить" российскую экономику будут иметь "эффект бумеранга". Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счёте бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу, на плечи которых ложатся дополнительные издержки в условиях и без того непростой социально-экономической ситуации в Соединенном Королевстве", - говорится в комментарии посольства. Санкции также негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга, что лишний раз подчеркивает циничное неоколониально-потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам, подчеркнули в диппредставительстве.

лондон

2025

россия, лондон, роснефть, лукойл, мировая экономика