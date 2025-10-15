Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России осудило попытки Британии задушить российскую экономику - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863564344.html
Посольство России осудило попытки Британии задушить российскую экономику
Посольство России осудило попытки Британии задушить российскую экономику - 15.10.2025, ПРАЙМ
Посольство России осудило попытки Британии задушить российскую экономику
Попытки Лондона задушить российскую экономику санкциями против энергетического сектора будут иметь эффект бумеранга и повредят экономике самой Британии, заявили | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:02+0300
2025-10-15T21:02+0300
россия
лондон
роснефть
лукойл
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862858674_0:67:3405:1982_1920x0_80_0_0_f0da0eedf98232cebc218ad4b6f5de6e.jpg
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Попытки Лондона задушить российскую экономику санкциями против энергетического сектора будут иметь эффект бумеранга и повредят экономике самой Британии, заявили в посольстве РФ в Лондоне. В среду Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. "Попытки Лондона "задушить" российскую экономику будут иметь "эффект бумеранга". Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счёте бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу, на плечи которых ложатся дополнительные издержки в условиях и без того непростой социально-экономической ситуации в Соединенном Королевстве", - говорится в комментарии посольства. Санкции также негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга, что лишний раз подчеркивает циничное неоколониально-потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам, подчеркнули в диппредставительстве.
https://1prime.ru/20251015/britaniya-863562888.html
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862858674_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_ca119d0a3aa17a119911e9b24ad3cb10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лондон, роснефть, лукойл, мировая экономика
РОССИЯ, ЛОНДОН, Роснефть, Лукойл, Мировая экономика
21:02 15.10.2025
 
Посольство России осудило попытки Британии задушить российскую экономику

Посольство РФ: попытки Лондона задушить российскую экономику повредят Британии

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Попытки Лондона задушить российскую экономику санкциями против энергетического сектора будут иметь эффект бумеранга и повредят экономике самой Британии, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
В среду Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения.
"Попытки Лондона "задушить" российскую экономику будут иметь "эффект бумеранга". Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счёте бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу, на плечи которых ложатся дополнительные издержки в условиях и без того непростой социально-экономической ситуации в Соединенном Королевстве", - говорится в комментарии посольства.
Санкции также негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга, что лишний раз подчеркивает циничное неоколониально-потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам, подчеркнули в диппредставительстве.
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
19:45
 
РОССИЯЛОНДОНРоснефтьЛукойлМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала