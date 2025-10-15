Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-замдиректора "Енисея" получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп - 15.10.2025, ПРАЙМ
Экс-замдиректора "Енисея" получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп
Экс-замдиректора "Енисея" получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп - 15.10.2025, ПРАЙМ
Экс-замдиректора "Енисея" получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп
Бывший заместитель директора по маркетингу красноярского футбольного клуба "Енисей" получил 3,5 года условного лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа за... | 15.10.2025, ПРАЙМ
07:18 15.10.2025
 
Экс-замдиректора "Енисея" получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп

Экс-замдиректора ФК «Енисей» получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп

КРАСНОЯРСК, 15 окт – ПРАЙМ. Бывший заместитель директора по маркетингу красноярского футбольного клуба "Енисей" получил 3,5 года условного лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа за коммерческий подкуп, сообщает прокуратура Красноярского края в своём Telegram-канале.
В октябре 2024 года ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что в августе 2024 года заместитель директора по маркетингу и менеджер по развитию АНО ФК "Енисей" с целью подзаработать начали искать способы взаимодействия с компаниями, заинтересованными в доступе к площадкам клуба во время спортивных мероприятий.
По данным следствия, реализуя "план", менеджер по развитию АНО ФК "Енисей" предложил представителю одной из коммерческих организаций заключить договор на размещение рекламы за 150 тысяч рублей. При этом он также предложил за взятку в 550 тысяч рублей организовать услуги по обеспечению питанием во время матчей.
По данным краевой прокуратуры, на самом деле исполнитель не собирался размещать рекламу, а сделка была лишь попыткой создать иллюзию законности действиям менеджера и замдиректора. Заподозрив обман, коммерсант обратился в правоохранительные органы. После этого под контролем предприниматель передал 550 тысяч рублей менеджеру, который половину перевел на банковский счет экс-замдиректора, а остальное оставил себе.
"Суд приговорил его (бывшего замдиректора по маркетингу – ред.) за коммерческий подкуп к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1,6 миллионов рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления на срок 3 года. Также суд конфисковал в доход государства эквивалент коммерческого подкупа в размере 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее суд приговорил менеджера клуба, признав его виновным в посредничестве в подкупе. Ему назначено условное лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 1 миллиона 650 тысяч рублей и лишение права заниматься организацией спортивных мероприятий.
 
ОбществоБизнесФинансыКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙРФХАКАСИЯ
 
 
