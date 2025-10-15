https://1prime.ru/20251015/evropa-863510285.html

"Будет хуже". Европа загнала себя в газовую западню

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Немецкие газохранилища на грани закрытия — они больше не окупаются, а содержащие их крупные нефтегазовые компании не хотят нести убытки. Почему так получилось, при чем тут Россия и как Германия собирается провести зиму без подземных "бочек" — в материале "Прайм".Сезонность побокуПервым решил закрыть одно из хранилищ в Брайтбрунне энергетический гигант Uniper. Его примеру могут последовать и другие игроки, такие как VNG, Sefe или EWE, пишет Berliner Zeitung.ПХГ, подземные хранилища газа, предназначены для бесперебойного энергоснабжения в зимний период. В холодные дни они обеспечивают до 60% энергопотребления в стране. И эта система после прекращения российских трубопроводных поставок терпит крах.Прежде бизнес был весьма прибыльным. Российское топливо приобретали по долгосрочным контрактам с определенной формулой цены. До 2022 года средняя стоимость не превышала 150–250 долларов за тысячу кубометров и не зависела от сезона. Летом запасы пополнялись, а зимой продавались потребителям дороже. Разница шла на обслуживание инфраструктуры, и еще много оставалось.Теперь переключились на СПГ, который куда дороже. В пиковые моменты 2022-го цены на хабе TTF превышали 3000 долларов за тысячу кубов. Даже сейчас они в два-три раза выше докризисного уровня."СПГ закупается странами Евросоюза в основном на спотовом рынке, а спред между летом и зимой уже не дает былой маржинальности", —отмечает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.Новые ценовые пикиУтратив сезонную цикличность, цены на газ стали определяться множеством других факторов, большинство из которых непредсказуемы. Они отражают глобальную конъюнктуру: колебания спроса в Азии, стоимость фрахта, геополитические риски, загруженность терминалов.Например, в июне газ существенно дорожал из-за роста спроса для закачки в ПХГ. А буквально на днях Дональд Трамп ввел 100-процентные пошлины на импорт из Китая. Это обрушило рынки, в том числе газовый. А ведь осенью котировки и так были достаточно высокими."Сформировались два ценовых пика: зимой — на отопление, летом — для систем охлаждения. Дешево лишь весной и осенью, но этого времени не хватает", —указывает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.К тому же летом топливо приходится закупать в условиях дефицита и под давлением нормативных требований, согласно которым к 1 ноября хранилища должны быть заполнены минимум на 80%.Импорт — дело непростоеДа и логистика СПГ сложная и непредсказуемая. Требуется полноценная инфраструктура по разжижению и транспортировке. Даже в продвинутой Германии ее развивают всего несколько лет."А еще надо учитывать наличие танкеров и пропускную способность ключевых морских коридоров, таких как Красное море или Ормузский пролив", —добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.Ни о каком удешевлении, как раньше, мечтать не приходится. А разница между ценой закачки и продажи не окупает расходов на обслуживание ПХГ, прокачку, само хранение и извлечение газа.Тот же Uniper, ставший государственным в 2022-м после прекращения российских поставок, не может позволить себе такие траты и вынужден экономить на всем.Запасы растут медленноВ результате ПХГ все лето пополнялись нестабильно, и только к осени ситуацию удалось несколько выправить. По данным Gas Infrastructure Europe, немецкие хранилища заполнены на 76,1%. При этом из-за похолодания отбор уже начался.По информации Ассоциации операторов газовых хранилищ (INES), в условиях суровой зимы этих запасов не хватит до конца января."Риски дефицита газа на рынке, в частности, такой крупной экономики, как Германия, предстоящей зимой, а если еще зима будет аномально холодная, высоки. Если эти риски высоки, то волатильность цен будет еще выше и к фактору спекулятивного капитала добавится еще и фактор недозакачки в подземные хранилища Европейского союза", — указал глава "Газпрома" Алексей Миллер.Ненужные объемыХранилище в Брайтбрунне до целевых показателей никак не дотянуть, признают в Uniper. Продолжать его эксплуатировать можно, лишь если доходы превысят расходы, как в прежние времена, а государство перестанет вмешиваться.Европейцы считают, что им необходима кардинальная перестройка этого рынка. Но далеко не факт, что с этим стоит спешить, рассуждает Юшков."В Европе с 2022-го по 2025-й потребление сократилось на 100 миллиардов кубов в год. Получается, прежний объем в хранилищах им не так уж нужен. Спрос падает, рентабельность тоже, власти же требуют высокой закачки. Логично закрыть ПХГ, а не качать и хранить ненужное", — подчеркивает он.Конечно, в таком подходе есть и риски. ПХГ позволяли создавать резерв. Чем холоднее, тем это актуальнее. Без хранилищ останется один вариант — импорт. Но он дорожает по мере роста спроса, ведь приходится конкурировать с другими потребителями.Ценовая ловушкаЕсли ранее Еврокомиссия считала проблемой зависимость от российского газа, то нынешний "свободный" рынок стран Евросоюза угодил в ценовую ловушку в результате закупок СПГ по ценам, сопоставимым с азиатскими, считает Сафонова.Единственное решение проблемы —государственное субсидирование газовой инфраструктуры, включая ПХГ. Иначе бизнес станет хронически убыточным, прекратятся инвестиции в техническое обслуживание и развитие. Это чревато энергодефицитом и невозможностью обеспечить деятельность энергоемких предприятий. Впрочем, многие из них уже проторили дорогу в другие страны, унося туда деньги и технологии.

2025

