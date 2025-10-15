https://1prime.ru/20251015/evropa-863510285.html
"Будет хуже". Европа загнала себя в газовую западню
"Будет хуже". Европа загнала себя в газовую западню - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Будет хуже". Европа загнала себя в газовую западню
Немецкие газохранилища на грани закрытия — они больше не окупаются, а содержащие их крупные нефтегазовые компании не хотят нести убытки. Почему так получилось,... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T07:07+0300
2025-10-15T07:07+0300
2025-10-15T07:07+0300
статья
германия
мировая экономика
газ
европа
азия
дональд трамп
игорь юшков
uniper
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/20/762392022_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3077b61163eb0a42f5def021d8afc745.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Немецкие газохранилища на грани закрытия — они больше не окупаются, а содержащие их крупные нефтегазовые компании не хотят нести убытки. Почему так получилось, при чем тут Россия и как Германия собирается провести зиму без подземных "бочек" — в материале "Прайм".Сезонность побокуПервым решил закрыть одно из хранилищ в Брайтбрунне энергетический гигант Uniper. Его примеру могут последовать и другие игроки, такие как VNG, Sefe или EWE, пишет Berliner Zeitung.ПХГ, подземные хранилища газа, предназначены для бесперебойного энергоснабжения в зимний период. В холодные дни они обеспечивают до 60% энергопотребления в стране. И эта система после прекращения российских трубопроводных поставок терпит крах.Прежде бизнес был весьма прибыльным. Российское топливо приобретали по долгосрочным контрактам с определенной формулой цены. До 2022 года средняя стоимость не превышала 150–250 долларов за тысячу кубометров и не зависела от сезона. Летом запасы пополнялись, а зимой продавались потребителям дороже. Разница шла на обслуживание инфраструктуры, и еще много оставалось.Теперь переключились на СПГ, который куда дороже. В пиковые моменты 2022-го цены на хабе TTF превышали 3000 долларов за тысячу кубов. Даже сейчас они в два-три раза выше докризисного уровня."СПГ закупается странами Евросоюза в основном на спотовом рынке, а спред между летом и зимой уже не дает былой маржинальности", —отмечает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.Новые ценовые пикиУтратив сезонную цикличность, цены на газ стали определяться множеством других факторов, большинство из которых непредсказуемы. Они отражают глобальную конъюнктуру: колебания спроса в Азии, стоимость фрахта, геополитические риски, загруженность терминалов.Например, в июне газ существенно дорожал из-за роста спроса для закачки в ПХГ. А буквально на днях Дональд Трамп ввел 100-процентные пошлины на импорт из Китая. Это обрушило рынки, в том числе газовый. А ведь осенью котировки и так были достаточно высокими."Сформировались два ценовых пика: зимой — на отопление, летом — для систем охлаждения. Дешево лишь весной и осенью, но этого времени не хватает", —указывает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.К тому же летом топливо приходится закупать в условиях дефицита и под давлением нормативных требований, согласно которым к 1 ноября хранилища должны быть заполнены минимум на 80%.Импорт — дело непростоеДа и логистика СПГ сложная и непредсказуемая. Требуется полноценная инфраструктура по разжижению и транспортировке. Даже в продвинутой Германии ее развивают всего несколько лет."А еще надо учитывать наличие танкеров и пропускную способность ключевых морских коридоров, таких как Красное море или Ормузский пролив", —добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.Ни о каком удешевлении, как раньше, мечтать не приходится. А разница между ценой закачки и продажи не окупает расходов на обслуживание ПХГ, прокачку, само хранение и извлечение газа.Тот же Uniper, ставший государственным в 2022-м после прекращения российских поставок, не может позволить себе такие траты и вынужден экономить на всем.Запасы растут медленноВ результате ПХГ все лето пополнялись нестабильно, и только к осени ситуацию удалось несколько выправить. По данным Gas Infrastructure Europe, немецкие хранилища заполнены на 76,1%. При этом из-за похолодания отбор уже начался.По информации Ассоциации операторов газовых хранилищ (INES), в условиях суровой зимы этих запасов не хватит до конца января."Риски дефицита газа на рынке, в частности, такой крупной экономики, как Германия, предстоящей зимой, а если еще зима будет аномально холодная, высоки. Если эти риски высоки, то волатильность цен будет еще выше и к фактору спекулятивного капитала добавится еще и фактор недозакачки в подземные хранилища Европейского союза", — указал глава "Газпрома" Алексей Миллер.Ненужные объемыХранилище в Брайтбрунне до целевых показателей никак не дотянуть, признают в Uniper. Продолжать его эксплуатировать можно, лишь если доходы превысят расходы, как в прежние времена, а государство перестанет вмешиваться.Европейцы считают, что им необходима кардинальная перестройка этого рынка. Но далеко не факт, что с этим стоит спешить, рассуждает Юшков."В Европе с 2022-го по 2025-й потребление сократилось на 100 миллиардов кубов в год. Получается, прежний объем в хранилищах им не так уж нужен. Спрос падает, рентабельность тоже, власти же требуют высокой закачки. Логично закрыть ПХГ, а не качать и хранить ненужное", — подчеркивает он.Конечно, в таком подходе есть и риски. ПХГ позволяли создавать резерв. Чем холоднее, тем это актуальнее. Без хранилищ останется один вариант — импорт. Но он дорожает по мере роста спроса, ведь приходится конкурировать с другими потребителями.Ценовая ловушкаЕсли ранее Еврокомиссия считала проблемой зависимость от российского газа, то нынешний "свободный" рынок стран Евросоюза угодил в ценовую ловушку в результате закупок СПГ по ценам, сопоставимым с азиатскими, считает Сафонова.Единственное решение проблемы —государственное субсидирование газовой инфраструктуры, включая ПХГ. Иначе бизнес станет хронически убыточным, прекратятся инвестиции в техническое обслуживание и развитие. Это чревато энергодефицитом и невозможностью обеспечить деятельность энергоемких предприятий. Впрочем, многие из них уже проторили дорогу в другие страны, унося туда деньги и технологии.
https://1prime.ru/20251009/vengriya-863341827.html
https://1prime.ru/20251008/ekonomika-863302222.html
https://1prime.ru/20251013/neft-863385989.html
германия
европа
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/20/762392022_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_13341af5d4178e6eef1f14c74696d138.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, мировая экономика, газ, европа, азия, дональд трамп, игорь юшков, uniper, ес, vng, алексей миллер
Статья, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика, Газ, ЕВРОПА, АЗИЯ, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Uniper, ЕС, VNG, Алексей Миллер
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Немецкие газохранилища на грани закрытия — они больше не окупаются, а содержащие их крупные нефтегазовые компании не хотят нести убытки. Почему так получилось, при чем тут Россия и как Германия собирается провести зиму без подземных "бочек" — в материале "Прайм".
Первым решил закрыть одно из хранилищ в Брайтбрунне энергетический гигант Uniper
. Его примеру могут последовать и другие игроки, такие как VNG
, Sefe или EWE, пишет
Berliner Zeitung.
ПХГ, подземные хранилища газа, предназначены для бесперебойного энергоснабжения в зимний период. В холодные дни они обеспечивают до 60% энергопотребления в стране. И эта система после прекращения российских трубопроводных поставок терпит крах.
Прежде бизнес был весьма прибыльным. Российское топливо приобретали по долгосрочным контрактам с определенной формулой цены. До 2022 года средняя стоимость не превышала 150–250 долларов за тысячу кубометров и не зависела от сезона. Летом запасы пополнялись, а зимой продавались потребителям дороже. Разница шла на обслуживание инфраструктуры, и еще много оставалось.
Теперь переключились на СПГ, который куда дороже. В пиковые моменты 2022-го цены на хабе TTF превышали 3000 долларов за тысячу кубов. Даже сейчас они в два-три раза выше докризисного уровня.
"СПГ закупается странами Евросоюза
в основном на спотовом рынке, а спред между летом и зимой уже не дает былой маржинальности", —отмечает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.
Сийярто рассказал о выгоде Венгрии благодаря поставкам российского газа
Утратив сезонную цикличность, цены на газ стали определяться множеством других факторов, большинство из которых непредсказуемы. Они отражают глобальную конъюнктуру: колебания спроса в Азии
, стоимость фрахта, геополитические риски, загруженность терминалов.
Например, в июне газ существенно дорожал
из-за роста спроса для закачки в ПХГ. А буквально на днях Дональд Трамп
ввел 100-процентные пошлины на импорт из Китая
. Это обрушило рынки, в том числе газовый. А ведь осенью котировки и так были достаточно высокими.
"Сформировались два ценовых пика: зимой — на отопление, летом — для систем охлаждения. Дешево лишь весной и осенью, но этого времени не хватает", —указывает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
.
К тому же летом топливо приходится закупать в условиях дефицита и под давлением нормативных требований, согласно которым к 1 ноября хранилища должны быть заполнены минимум на 80%.
Да и логистика СПГ сложная и непредсказуемая. Требуется полноценная инфраструктура по разжижению и транспортировке. Даже в продвинутой Германии
ее развивают всего несколько лет.
"А еще надо учитывать наличие танкеров и пропускную способность ключевых морских коридоров, таких как Красное море
или Ормузский пролив", —добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.
Ни о каком удешевлении, как раньше, мечтать не приходится. А разница между ценой закачки и продажи не окупает расходов на обслуживание ПХГ, прокачку, само хранение и извлечение газа.
Тот же Uniper, ставший государственным в 2022-м после прекращения российских поставок, не может позволить себе такие траты и вынужден экономить на всем.
В результате ПХГ все лето пополнялись нестабильно, и только к осени ситуацию удалось несколько выправить. По данным Gas Infrastructure Europe
, немецкие хранилища заполнены на 76,1%. При этом из-за похолодания отбор уже начался.
По информации Ассоциации операторов газовых хранилищ (INES), в условиях суровой зимы этих запасов не хватит до конца января.
"Риски дефицита газа на рынке, в частности, такой крупной экономики, как Германия, предстоящей зимой, а если еще зима будет аномально холодная, высоки. Если эти риски высоки, то волатильность цен будет еще выше и к фактору спекулятивного капитала добавится еще и фактор недозакачки в подземные хранилища Европейского союза", — указал
глава "Газпрома
" Алексей Миллер
.
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
Хранилище в Брайтбрунне до целевых показателей никак не дотянуть, признают в Uniper. Продолжать его эксплуатировать можно, лишь если доходы превысят расходы, как в прежние времена, а государство перестанет вмешиваться.
Европейцы считают, что им необходима кардинальная перестройка этого рынка. Но далеко не факт, что с этим стоит спешить, рассуждает Юшков.
"В Европе
с 2022-го по 2025-й потребление сократилось на 100 миллиардов кубов в год. Получается, прежний объем в хранилищах им не так уж нужен. Спрос падает, рентабельность тоже, власти же требуют высокой закачки. Логично закрыть ПХГ, а не качать и хранить ненужное", — подчеркивает он.
Конечно, в таком подходе есть и риски. ПХГ позволяли создавать резерв. Чем холоднее, тем это актуальнее. Без хранилищ останется один вариант — импорт. Но он дорожает по мере роста спроса, ведь приходится конкурировать с другими потребителями.
Если ранее Еврокомиссия считала проблемой зависимость от российского газа, то нынешний "свободный" рынок стран Евросоюза угодил в ценовую ловушку в результате закупок СПГ по ценам, сопоставимым с азиатскими, считает Сафонова.
Единственное решение проблемы —государственное субсидирование газовой инфраструктуры, включая ПХГ. Иначе бизнес станет хронически убыточным, прекратятся инвестиции в техническое обслуживание и развитие. Это чревато энергодефицитом и невозможностью обеспечить деятельность энергоемких предприятий. Впрочем, многие из них уже проторили дорогу в другие страны, унося туда деньги и технологии.
"Русские во всем виноваты". Европа захлебнется американской нефтью