https://1prime.ru/20251015/fseg-863529446.html

Золотая эра мировой газовой отрасли впереди, считает генсек ФСЭГ

Золотая эра мировой газовой отрасли впереди, считает генсек ФСЭГ - 15.10.2025, ПРАЙМ

Золотая эра мировой газовой отрасли впереди, считает генсек ФСЭГ

Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел выразил мнение, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T10:29+0300

2025-10-15T10:29+0300

2025-10-15T10:29+0300

энергетика

газ

нефть

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел выразил мнение, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди. "С нашей точки зрения, мы полагаем, что золотая эра природного газа по-прежнему впереди", - сказал он в рамках Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/gaz--863528812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, российская энергетическая неделя — 2025