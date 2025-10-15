https://1prime.ru/20251015/fseg-863529446.html
Золотая эра мировой газовой отрасли впереди, считает генсек ФСЭГ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел выразил мнение, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди.
"С нашей точки зрения, мы полагаем, что золотая эра природного газа по-прежнему впереди", - сказал он в рамках Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
