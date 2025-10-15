В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО
Комитет ГД одобрил наложение не чаще раза в сутки штрафа за езду без ОСАГО
Электронный страховой полис.. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, по которому штрафовать водителей при фиксации камерой отсутствия договора ОСАГО можно будет не чаще одного раза в сутки.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Законопроект должен пресечь практику повторных штрафов в течение дня за вождение без ОСАГО – такой штраф будут выписывать не чаще одного раза в сутки, пояснял ранее Аксаков в своем Telegram-канале.
Он отмечал, что сейчас "распространены ситуации, когда в течение одного дня автомобилисту может прилететь несколько штрафов, если отсутствие страховки зафиксировали разные камеры видеофиксации".
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такой переходный период в пояснительной записке объясняется "необходимостью завершения модернизации сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности".
Согласно пояснительной записке, подготовка законопроекта обусловлена мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением автовладельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Этим занимаются ЦБ РФ, Минфин и МВД России, а также Российский союз автостраховщиков. Речь идет о проверках наличия действующих договоров ОСАГО с помощью автоматических фото- и видеокамер.