https://1prime.ru/20251015/gosduma--863548127.html

Госдума приняла в первом чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума приняла в первом чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год - 15.10.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T14:44+0300

2025-10-15T14:44+0300

2025-10-15T14:44+0300

экономика

финансы

россия

рф

антон силуанов

борис ковальчук

госдума

минфин

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. Документ внесен правительством. Он подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Минфин неоднократно отмечал, что приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств. Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. "Доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией и задача снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики… В соответствии с бюджетным правилом общий объем расходов не изменяется", - заявил на заседании Госдумы министр финансов России Антон Силуанов. "Важно здесь скорректировать объем нашей бюджетной политики с политикой Центрального банка и не расширять бюджетный импульс в текущем году, остаться внутри общего лимита расходов", - добавил он. Это укрепит антиинфляционные меры и даст ЦБ больше возможностей по смягчению денежно-кредитной политики в текущем году, считает министр. Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется. Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год. Законопроектом предусмотрено увеличение финансирования отдельных направлений. В частности, на финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни". Почти 235 миллиардов рублей дополнительно выделяется на реализацию льготных ипотечных программ (семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека) в связи с расширением условий их предоставления, а также уточнением субсидирования программ для сохранения темпов выдачи льготной ипотеки. Кроме того, 18,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на ремонт федеральных и региональных дорог. Увеличиваются ассигнования и на поддержку регионов, в том числе в части софинансирования их расходов на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями. Дополнительные средства будут направлены также на поддержку сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий. Счетная палата РФ представила положительное заключение на законопроект, сообщил ее председатель Борис Ковальчук.

https://1prime.ru/20251015/siluanov-863545191.html

https://1prime.ru/20251014/foms-863513210.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, минфин, центральные банки