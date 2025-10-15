Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве - 15.10.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве - 15.10.2025, ПРАЙМ
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "А 22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию. "Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня", - заключила дипломат.
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве

Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана Кошербаевым 22 октября

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"А 22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
"Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня", - заключила дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море
5 октября, 18:05
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНМОСКВАСергей ЛавровМария ЗахароваМИДЕАЭСШОС
 
 
