Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве
2025-10-15T12:09+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "А 22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию. "Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня", - заключила дипломат.
Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Москве
