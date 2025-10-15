https://1prime.ru/20251015/lumiknows-863535408.html
Эксперт объяснила, почему IT-компании стали привлекать к работе философов
2025-10-15T11:51+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупные технологические компании все чаще привлекают к работе антропологов, социологов и особенно философов, потому что бизнесу не хватает специалистов с фундаментальным пониманием законов развития общества и человека, заявила РИА Новости генеральный директор дизайн-консалтингового агентства Lumiknows Екатерина Храмкова. "Крупные технологические компании все чаще привлекают к работе антропологов, социологов и особенно философов. И это становится уже трендом, потому что бизнесу не хватает специалистов с фундаментальным пониманием законов развития общества и человека, а не только технотрендов", - сказала она. По ее словам, "профессионал с гуманитарным бэкграундом анализирует любой сигнал как через призму возможностей, так и через призму рисков". "Благодаря этому он становится ключевым игроком. Именно такие люди будут востребованы в эпоху ИИ, потому что их практически невозможно "автоматизировать", в отличие от узких исполнителей, которые могут делать рутинные задачи без глубокого анализа", - подчеркнула собеседница агентства. Но в этой ситуации, добавила она, есть парадокс. "С одной стороны, есть запрос на глубину и креативность как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителя, которые ждут персонализированных, продуманных решений. С другой - мы фиксируем катастрофическое падение способности к нешаблонному мышлению и решению сложных задач", - заметила Храмкова. "Будущее за синергией глубокого гуманитарного анализа и технологических возможностей, а не за заменой одного другим", - заключила она.
