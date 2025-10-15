https://1prime.ru/20251015/neft--863546812.html
Стоимость нефти слабо колеблется на ряде факторов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем не показывают однозначной динамики после снижения днем ранее, инвесторы оценивают торговые взаимоотношения между США и Китаем и риски профицита на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 62,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - росла на 0,03%, до 58,72 доллара. Во вторник цены на нефть снизились в пределах 1,5% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Организация повысила прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год, а также понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в этом году. Рынки также обращают внимание на ситуацию в торговле между США и КНР, крупнейшими мировыми экономиками. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия" Пекина против американских фермеров. "Падение ниже 65 долларов стало началом пересмотра цен, в результате которого цена нефти Brent опустится ниже 60 долларов... Нынешний переизбыток на рынках нефти скоро станет еще более серьезным", - прокомментировал агентству Блумберг руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie).
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем не показывают однозначной динамики после снижения днем ранее, инвесторы оценивают торговые взаимоотношения между США и Китаем и риски профицита на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 62,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - росла на 0,03%, до 58,72 доллара.
Во вторник цены на нефть снизились в пределах 1,5% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА
). Организация повысила прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год, а также понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в этом году.
Рынки также обращают внимание на ситуацию в торговле между США
и КНР
, крупнейшими мировыми экономиками. Днем ранее американский президент Дональд Трамп
заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия" Пекина
против американских фермеров.
"Падение ниже 65 долларов стало началом пересмотра цен, в результате которого цена нефти Brent опустится ниже 60 долларов... Нынешний переизбыток на рынках нефти скоро станет еще более серьезным", - прокомментировал агентству Блумберг руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie).
