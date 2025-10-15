Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил переориентацию российской энергетики на Восток - 15.10.2025
Новак оценил переориентацию российской энергетики на Восток
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. "Что касается переориентации России на Восток, я бы сказал, что это не просто вынужденный шаг на сегодня, вообще, это стратегия России, в том числе она была определена президентом России еще задолго. Мы прекрасно понимаем, что центры экономического роста на сегодняшний день - это страны Азии", - отметил Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
10:41 15.10.2025
 
Новак оценил переориентацию российской энергетики на Восток

© РИА Новости . Максим Блинов
лександр Новак
лександр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
лександр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Что касается переориентации России на Восток, я бы сказал, что это не просто вынужденный шаг на сегодня, вообще, это стратегия России, в том числе она была определена президентом России еще задолго. Мы прекрасно понимаем, что центры экономического роста на сегодняшний день - это страны Азии", - отметил Новак.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак
10:01
 
