Новак оценил переориентацию российской энергетики на Восток
15.10.2025
Новак оценил переориентацию российской энергетики на Восток
Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ
2025-10-15T10:41+0300
2025-10-15T10:41+0300
2025-10-15T10:41+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. "Что касается переориентации России на Восток, я бы сказал, что это не просто вынужденный шаг на сегодня, вообще, это стратегия России, в том числе она была определена президентом России еще задолго. Мы прекрасно понимаем, что центры экономического роста на сегодняшний день - это страны Азии", - отметил Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Новак оценил переориентацию российской энергетики на Восток
