Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество
2025-10-15T13:33+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провели встречу на Российской энергетической неделе (РЭН), обсудили сотрудничество в энергетике, сообщил российский кабмин. "Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абделазизом бен Салманом Аль Саудом… Обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
