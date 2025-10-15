https://1prime.ru/20251015/novak--863543653.html

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество - 15.10.2025, ПРАЙМ

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провели встречу на Российской энергетической неделе (РЭН),... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:33+0300

2025-10-15T13:33+0300

2025-10-15T13:33+0300

энергетика

нефть

россия

рф

саудовская аравия

александр новак

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провели встречу на Российской энергетической неделе (РЭН), обсудили сотрудничество в энергетике, сообщил российский кабмин. "Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абделазизом бен Салманом Аль Саудом… Обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/turist-863529286.html

рф

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, саудовская аравия, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025