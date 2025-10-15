Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество - 15.10.2025
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество
2025-10-15T13:33+0300
2025-10-15T13:33+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провели встречу на Российской энергетической неделе (РЭН), обсудили сотрудничество в энергетике, сообщил российский кабмин. "Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абделазизом бен Салманом Аль Саудом… Обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
13:33 15.10.2025
 
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели встречу на РЭН

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провели встречу на Российской энергетической неделе (РЭН), обсудили сотрудничество в энергетике, сообщил российский кабмин.
"Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абделазизом бен Салманом Аль Саудом… Обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В Саудовской Аравии оценили открытие прямого авиасообщения с Россией
10:28
 
Заголовок открываемого материала