Новак оценил текущие мировые цены на нефть
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения на рынке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "Текущая цена отражает существующий баланс", - сказал он, комментируя мировые цены на нефть.
