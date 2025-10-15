Новак оценил текущие мировые цены на нефть

https://1prime.ru/20251015/novak-863523772.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения на рынке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "Текущая цена отражает существующий баланс", - сказал он, комментируя мировые цены на нефть.

