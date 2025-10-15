https://1prime.ru/20251015/novak-863523959.html

Россия не планирует пересматривать график компенсаций ОПЕК+, заявил Новак

2025-10-15T09:29+0300

энергетика

нефть

рф

александр новак

опек

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия не планирует пересматривать график компенсаций перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН). Отвечая на вопрос о работе над новым графиком компенсаций перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+, он сказал: "Мы работаем по тому графику, который уже был утвержден и направлен в секретариат ОПЕК. Мы не планируем его пересматривать". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

нефть, рф, александр новак, опек, российская энергетическая неделя — 2025