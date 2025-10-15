https://1prime.ru/20251015/novak-863524109.html

Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти

Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти - 15.10.2025, ПРАЙМ

Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти

У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:30+0300

2025-10-15T09:30+0300

2025-10-15T09:30+0300

нефть

россия

рф

александр новак

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). "Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251015/novak-863523959.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025