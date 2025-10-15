Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти - 15.10.2025
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти
У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). "Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
нефть, россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
09:30 15.10.2025
 
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти

Новак: у России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия не планирует пересматривать график компенсаций ОПЕК+, заявил Новак
09:29
 
НефтьРОССИЯРФАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
