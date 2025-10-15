https://1prime.ru/20251015/novak-863524109.html
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти - 15.10.2025, ПРАЙМ
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти
У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:30+0300
2025-10-15T09:30+0300
2025-10-15T09:30+0300
нефть
россия
рф
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). "Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/novak-863523959.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_05e7dbd9ddc9139eafbb602b327330b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
Новак оценил потенциал России для дальнейшего наращивания добычи нефти
Новак: у России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Россия не планирует пересматривать график компенсаций ОПЕК+, заявил Новак