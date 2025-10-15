Новак рассказал о росте потребления нефти в мире

https://1prime.ru/20251015/novak-863525585.html
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Потребление нефти в мире будет расти в дальнейшем, несмотря на то что предсказывался его пик уже в ближайшем будущем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Российской энергетической недели (РЭН) "Мы видим и увеличение спроса на нефть, которой предсказывали, что это у нас будет пик потребления нефти в ближайшем будущем. Но мы оцениваем, что и дальше рост будет потребления нефти", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
