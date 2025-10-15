Новак оценил прирост спроса на нефть в мире

https://1prime.ru/20251015/novak-863525739.html
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Прирост спроса на нефть в мире по итогам текущего года составит 1,3 миллиона баррелей в сутки, как и в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии на Российской энергетической неделе (РЭН). "Мы видим также и увеличение спроса на нефть… мы оцениваем, что и дальше рост будет потребления нефти. В прошлом году он составил примерно 1,3 миллиона баррелей прирост, в этом году мы ожидаем примерно такие же цифры", - сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
