Новак оценил прирост спроса на нефть в мире

Новак оценил прирост спроса на нефть в мире

2025-10-15T09:42+0300

2025-10-15T09:42+0300

2025-10-15T09:42+0300

энергетика

нефть

рф

александр новак

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Прирост спроса на нефть в мире по итогам текущего года составит 1,3 миллиона баррелей в сутки, как и в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии на Российской энергетической неделе (РЭН). "Мы видим также и увеличение спроса на нефть… мы оцениваем, что и дальше рост будет потребления нефти. В прошлом году он составил примерно 1,3 миллиона баррелей прирост, в этом году мы ожидаем примерно такие же цифры", - сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

