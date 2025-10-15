Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил объем инвестиций в мировую отрасль углеводородов - 15.10.2025
Новак оценил объем инвестиций в мировую отрасль углеводородов
экономика
нефть
рф
российская энергетическая неделя — 2025
александр новак
нефть, рф, российская энергетическая неделя — 2025, александр новак
Экономика, Нефть, РФ, Российская энергетическая неделя — 2025, Александр Новак
09:59 15.10.2025
 
Новак оценил объем инвестиций в мировую отрасль углеводородов

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Недостаток инвестиций в мировую отрасль углеводородов сохраняется, что связано с неопределенностями мировой энергополитики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
"На сегодняшний день, если говорить об инвестициях в энергетическую отрасль, следует отметить недостаток инвестиций, особенно это касается отрасли углеводородной энергетики. Это связано в том числе с теми неопределенностями, которые мы наблюдали в рамках мировой энергетической политики", - сказал он.
Новак указал, что даже Международное энергетическое агентство отметило необходимость возвращения к инвестированию в нефтяную отрасль.
"Иначе мы можем получить в ближайшее время риски того, что потребление будет опережать предложение и дисбаланс на рынке может быть", - пояснил Новак.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Экономика Нефть РФ Российская энергетическая неделя — 2025 Александр Новак
 
 
