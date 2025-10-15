https://1prime.ru/20251015/novak-863557506.html
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:16+0300
2025-10-15T17:16+0300
2025-10-15T17:17+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях – ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак.
индия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d70a64eb73ecdd63bd92a3d012a801ba.jpg
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Новак: Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях