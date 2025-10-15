https://1prime.ru/20251015/novak-863557506.html

Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак

энергетика

нефть

россия

индия

рф

александр новак

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях – ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак.

нефть, россия, индия, рф, александр новак