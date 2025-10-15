Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях – ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак.
нефть, россия, индия, рф, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Александр Новак
17:16 15.10.2025 (обновлено: 17:17 15.10.2025)
 
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак

Новак: Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях

© РИА Новости . Максим Блинов
Александр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях – ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии, сообщил Новак
17:15
 
Энергетика Нефть РОССИЯ ИНДИЯ РФ Александр Новак
 
 
