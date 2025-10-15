Новак оценил готовность России к работе на нефтяных месторождениях в Сирии

https://1prime.ru/20251015/novak-863557968.html
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова продолжать работу на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил вице-премьер Александр Новак. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле. "Российские компании работали давно же на территории Сирии на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы. И новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров. Он добавил, что российские компании также заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики. "Наши предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать российское оборудование на территории Сирии. Сегодня об этом много говорилось на встрече президента Путина, президента аш-Шараа", - сказал Новак.
