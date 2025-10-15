Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил готовность России к работе на нефтяных месторождениях в Сирии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Новак оценил готовность России к работе на нефтяных месторождениях в Сирии
2025-10-15T17:24+0300
2025-10-15T17:24+0300
энергетика
нефть
россия
сирия
александр новак
владимир путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова продолжать работу на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил вице-премьер Александр Новак. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле. "Российские компании работали давно же на территории Сирии на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы. И новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров. Он добавил, что российские компании также заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики. "Наши предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать российское оборудование на территории Сирии. Сегодня об этом много говорилось на встрече президента Путина, президента аш-Шараа", - сказал Новак.
нефть, россия, сирия, александр новак, владимир путин
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, СИРИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
17:24 15.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова продолжать работу на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
"Российские компании работали давно же на территории Сирии на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы. И новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
Он добавил, что российские компании также заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики.
"Наши предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать российское оборудование на территории Сирии. Сегодня об этом много говорилось на встрече президента Путина, президента аш-Шараа", - сказал Новак.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии, сообщил Новак
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСИРИЯАлександр НовакВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала