Генсек ОПЕК дал прогноз по росту мировых потребностей в энергоносителях

2025-10-15T10:15+0300

2025-10-15T10:15+0300

2025-10-15T10:15+0300

энергетика

нефть

газ

хайсам аль-гайс

опек

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые потребности в энергоносителях к 2050 году вырастут на 23% по сравнению с текущим уровнем, нефть будет составлять до 30% в энергобалансе, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Миру потребуется практически на 23% больше, чем энергоносителей с текущего момента до 2050 года… Нефть будет продолжать играть самую серьезную роль и по-прежнему будет составлять 30% мирового энергобаланса к 2050 году", - сказал он на сессии Российской энергетической недели (РЭН). Кроме того он отметил, что ОПЕК не дискриминирует никакие источники энергии, в 2030 году будут востребованы как возобновляемые источники энергии, так и нефть, газ и уголь. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

