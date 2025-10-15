https://1prime.ru/20251015/opek--863528606.html
Генсек ОПЕК дал прогноз по росту мировых потребностей в энергоносителях
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые потребности в энергоносителях к 2050 году вырастут на 23% по сравнению с текущим уровнем, нефть будет составлять до 30% в энергобалансе, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Миру потребуется практически на 23% больше, чем энергоносителей с текущего момента до 2050 года… Нефть будет продолжать играть самую серьезную роль и по-прежнему будет составлять 30% мирового энергобаланса к 2050 году", - сказал он на сессии Российской энергетической недели (РЭН). Кроме того он отметил, что ОПЕК не дискриминирует никакие источники энергии, в 2030 году будут востребованы как возобновляемые источники энергии, так и нефть, газ и уголь. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
