https://1prime.ru/20251015/opek--863532079.html
Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом
Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом - 15.10.2025, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение выступить на Российской энергетической неделе и... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:10+0300
2025-10-15T11:10+0300
2025-10-15T11:10+0300
нефть
газ
саудовская аравия
рф
александр новак
хайсам аль-гайс
опек
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение выступить на Российской энергетической неделе и отметил, что называет его и главу минэнерго Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана "мои боссы". "Сначала я хотел бы поблагодарить его превосходительство вице-премьера Александра Новака за приглашение выступить на этой сессии. … Я на самом деле зачастую называю их "мои боссы", - сказал он, показав рукой на участников пленарной сессии, среди которых Новак и министр энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что ОПЕК продолжает концентрироваться на самых фундаментальных аспектах, а также напомнил, что в сентябре организации исполнилось 65 лет. "Надеюсь, что в следующем году мы будем праздновать десятилетний юбилей сотрудничества в рамках ОПЕК+. Мы очень благодарны и гордимся, что Российская Федерация выступает стабильным и надежным партнером с самого начала пути", - добавил аль-Гайс. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20251015/opek--863528606.html
саудовская аравия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, саудовская аравия, рф, александр новак, хайсам аль-гайс, опек, российская энергетическая неделя — 2025
Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Александр Новак, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК, Российская энергетическая неделя — 2025
Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом
Генсек ОПЕК называет Новака и главу минэнерго Саудовской Аравии своими боссами