Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение выступить на Российской энергетической неделе и отметил, что называет его и главу минэнерго Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана "мои боссы". "Сначала я хотел бы поблагодарить его превосходительство вице-премьера Александра Новака за приглашение выступить на этой сессии. … Я на самом деле зачастую называю их "мои боссы", - сказал он, показав рукой на участников пленарной сессии, среди которых Новак и министр энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что ОПЕК продолжает концентрироваться на самых фундаментальных аспектах, а также напомнил, что в сентябре организации исполнилось 65 лет. "Надеюсь, что в следующем году мы будем праздновать десятилетний юбилей сотрудничества в рамках ОПЕК+. Мы очень благодарны и гордимся, что Российская Федерация выступает стабильным и надежным партнером с самого начала пути", - добавил аль-Гайс. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

