Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом - 15.10.2025
Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение выступить на Российской энергетической неделе и... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:10+0300
2025-10-15T11:10+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение выступить на Российской энергетической неделе и отметил, что называет его и главу минэнерго Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана "мои боссы". "Сначала я хотел бы поблагодарить его превосходительство вице-премьера Александра Новака за приглашение выступить на этой сессии. … Я на самом деле зачастую называю их "мои боссы", - сказал он, показав рукой на участников пленарной сессии, среди которых Новак и министр энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что ОПЕК продолжает концентрироваться на самых фундаментальных аспектах, а также напомнил, что в сентябре организации исполнилось 65 лет. "Надеюсь, что в следующем году мы будем праздновать десятилетний юбилей сотрудничества в рамках ОПЕК+. Мы очень благодарны и гордимся, что Российская Федерация выступает стабильным и надежным партнером с самого начала пути", - добавил аль-Гайс.
11:10 15.10.2025
 
Генсек ОПЕК назвал Новака своим боссом

Генсек ОПЕК называет Новака и главу минэнерго Саудовской Аравии своими боссами

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поблагодарил вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение выступить на Российской энергетической неделе и отметил, что называет его и главу минэнерго Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана "мои боссы".
"Сначала я хотел бы поблагодарить его превосходительство вице-премьера Александра Новака за приглашение выступить на этой сессии. … Я на самом деле зачастую называю их "мои боссы", - сказал он, показав рукой на участников пленарной сессии, среди которых Новак и министр энергетики Саудовской Аравии.
Он отметил, что ОПЕК продолжает концентрироваться на самых фундаментальных аспектах, а также напомнил, что в сентябре организации исполнилось 65 лет.
"Надеюсь, что в следующем году мы будем праздновать десятилетний юбилей сотрудничества в рамках ОПЕК+. Мы очень благодарны и гордимся, что Российская Федерация выступает стабильным и надежным партнером с самого начала пути", - добавил аль-Гайс.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Генсек ОПЕК дал прогноз по росту мировых потребностей в энергоносителях
10:15
 
Заголовок открываемого материала