В "Сургутнефтегазе" оценили наращивание добычи нефти в рамках ОПЕК+

2025-10-15T13:07+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Наращивание добычи нефти в рамках решений ОПЕК+ для "Сургутнефтегаза" не является проблемой, заявил журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" заместитель гендиректора компании Николай Киселев. Отвечая на вопрос, насколько динамично компания наращивает добычу нефти в рамках решений ОПЕК+, он сказал: "Это все не является проблемой". При этом Киселев не стал комментировать вопросы об итогах добычи нефти компании в 2025 году и об инвестициях. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Предполагалось, что они будут действовать до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. В октябре восьмерка (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) начала выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
Генсек ОПЕК дал прогноз по росту мировых потребностей в энергоносителях