В Роскачестве рассказали о росте спроса на игристые вина

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число производителей игристого вина в России с 2022 по 2025 год увеличилось почти в два раза - с 45 до 84 предприятий, при этом общее количество виноделен в стране росло более низкими темпами, что говорит об опережающем росте спроса на игристые вина, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В 2025 году число производителей вина, выпускавших игристые вина, достигло 84 предприятий, в 2022 году количество таких производителей было почти вдвое меньше - 45. При этом общее количество действующих винодельческих предприятий росло более низкими темпами - со 146 в 2022 году до 201 в 2025 году", - говорится в сообщении. "Такие показатели свидетельствуют об опережающем росте спроса на игристые вина и активном освоении этой технологии винодельнями, которые раньше игристых вин не производили", - добавляется там. По словам руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой, интерес российских предприятий к игристым винам организация отмечает уже не первый год. Так, в процесс их выпуска вовлекается все более широкий круг производителей - от малых фермерских хозяйств до гигантов виноделия. "В советские годы производство "Советского шампанского" считалось технологически сложным, в этой сфере специализировался узкий круг предприятий, производителей тихих вин всегда было кратно больше, как и выпускаемой ими продукции. В целом, игристые вина составляли менее 10% от общего объема производства", - объяснила она. В организации напомнили, что основных типов производства игристого вина два. Так выпуск методом Шарма требует специального оборудования: емкостей высокого давления - акратофоров, специализированных линий розлива. При этом классическое игристое со вторичным брожением в бутылке требует в большей степени подготовки виноделов, но экспериментировать с малыми партиями напитка могут даже фермеры. "При этом эксперты Роскачества отмечают, что российские машиностроители сейчас осваивают и производство небольших акратофоров, которые успешно применяются на винодельнях среднего масштаба. Все это в сочетании с растущим спросом на игристые вина приводит к росту участников рынка игристых вин", - подчеркнули там. По словам экспертов Роскачества, к новогоднему сезону, когда есть высокий спрос на игристые вина, винодельческая отрасль подойдет подготовленной. "В октябре-ноябре многие производители начнут использовать в своих игристых винах сырье урожая 2025 года, обеспечивая рост предновогоднего спроса", - заключили они.

