В России снизилась доля игристых вин из недружественных стран
В России снизилась доля игристых вин из недружественных стран
2025-10-15T06:17+0300
06:17 15.10.2025
 
В России снизилась доля игристых вин из недружественных стран

Роскачество: доля игристых вин из недружественных стран снизилась до 27%

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля игристых вин из недружественных стран в структуре розничных продаж в России снизилась в 2025 году до 27% с 32-33% в прошлом году, при этом у отечественных вин она выросла до 72% с 67%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"В 2025 году доля российских игристых вин в розничных продажах выросла на 5 процентных пунктов - с 67% до 72%. При этом доля импортных вин из недружественных стран в продажах сократилась с 32-33% до 27%. Игристые вина из ЮАР, Чили и других стран за пределами Европы занимают всего около 1%", - приводит пресс-служба Роскачества слова руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой.
В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что под недружественными странами в контексте поставок игристых вин организация в большей степени рассматривает страны Европы (Франция, Италия, Испания), так как они являются основными поставщиками. Доля алкоголя из других недружественных стран в этом сегменте незначительна.
"Такое доминирование российских игристых вин связано как с более привлекательными ценами на отечественную продукцию, так и со стабильным качеством доступного российского игристого вина, основной объем которого представлен в сегменте до 800 рублей за бутылку 0,75 литра", - добавила она.
В Роскачестве также отметили тенденцию роста малых форматов игристых вин в общем объеме выпуска в России. Так, игристые вина в бутылках до 0,35 литра составили 9,1% от общего количества выпускаемых наименований игристого вина и 10,2% в общем объеме производства.
"Для сравнения: в категории тихих вин небольшие форматы тары занимают лишь 1,2% от общего количества выпускаемых наименований и только 0,35% от объема производства в литрах. В первую очередь, рост объемов производства малых форматов обеспечивают жестяные банки и небольшие бутылки объемом 0,2 и 0,25 литра", - уточнили в организации.
По словам Латышевой, рост потребительского интереса к винам в таких небольших форматах хорошо заметен по выкладке в супермаркетах.
"Торговые сети выделяют специальные полки под мини-форматы, размещают холодильники с небольшими бутылками и банками в летний период в проходимых зонах магазинов. Такой формат удобен для современного покупателя, и спрос на жестяные банки с игристыми винами будет расти. Проекты запуска таких продуктов сейчас рассматривает сразу несколько крупных производителей", - заключила эксперт.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
 
Заголовок открываемого материала