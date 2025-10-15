https://1prime.ru/20251015/rossiya-863519586.html

В России разработали основания для запрета продажи БАДов

В России разработали основания для запрета продажи БАДов - 15.10.2025, ПРАЙМ

В России разработали основания для запрета продажи БАДов

В проекте, размещенном на правительственном сайте, Роспотребнадзор предложил перечень причин, по которым может быть ограничена продажа биологически активных... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T07:21+0300

2025-10-15T07:21+0300

2025-10-15T07:21+0300

бизнес

россия

здоровье

роспотребнадзор

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bce393c1870c6c3c76f9b52899764d65.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В проекте, размещенном на правительственном сайте, Роспотребнадзор предложил перечень причин, по которым может быть ограничена продажа биологически активных добавок. Согласно проекту приказа, к основным основаниям для запрета продажи БАДов относятся: отсутствие их государственной регистрации, наличие в составе запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа таких добавок под видом пищевых и недостоверные данные о продавце. Этот приказ должен вступить в действие 1 марта 2026 года и будет иметь силу до 1 марта 2032 года. Ранее Роспотребнадзор уже применял административные меры к некоторым производителям биологически активных добавок после того, как исследование Роскачества выявило нарушения маркировки и другие проблемные моменты. На прошлой неделе Роскачество сообщило РИА Новости об исследовании 15 брендов БАДов с омега-3: на шести из них была указана неверная информация о количестве жирных кислот. Также у четырех брендов не соответствовало заявленное количество эйкозапентаеновой кислоты, а у восьми — докозагексаеновой кислоты.

https://1prime.ru/20250527/zakon-857960256.html

https://1prime.ru/20231129/842401617.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, здоровье, роспотребнадзор, роскачество