В России разработали основания для запрета продажи БАДов - 15.10.2025
В России разработали основания для запрета продажи БАДов
В России разработали основания для запрета продажи БАДов - 15.10.2025, ПРАЙМ
В России разработали основания для запрета продажи БАДов
В проекте, размещенном на правительственном сайте, Роспотребнадзор предложил перечень причин, по которым может быть ограничена продажа биологически активных... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T07:21+0300
2025-10-15T07:21+0300
бизнес
россия
здоровье
роспотребнадзор
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bce393c1870c6c3c76f9b52899764d65.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В проекте, размещенном на правительственном сайте, Роспотребнадзор предложил перечень причин, по которым может быть ограничена продажа биологически активных добавок. Согласно проекту приказа, к основным основаниям для запрета продажи БАДов относятся: отсутствие их государственной регистрации, наличие в составе запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа таких добавок под видом пищевых и недостоверные данные о продавце. Этот приказ должен вступить в действие 1 марта 2026 года и будет иметь силу до 1 марта 2032 года. Ранее Роспотребнадзор уже применял административные меры к некоторым производителям биологически активных добавок после того, как исследование Роскачества выявило нарушения маркировки и другие проблемные моменты. На прошлой неделе Роскачество сообщило РИА Новости об исследовании 15 брендов БАДов с омега-3: на шести из них была указана неверная информация о количестве жирных кислот. Также у четырех брендов не соответствовало заявленное количество эйкозапентаеновой кислоты, а у восьми — докозагексаеновой кислоты.
бизнес, россия, здоровье, роспотребнадзор, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье, Роспотребнадзор, Роскачество
07:21 15.10.2025
 
В России разработали основания для запрета продажи БАДов

Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

© fotolia.com / Alexander Raths
Таблетки
Таблетки. Архивное фото
© fotolia.com / Alexander Raths
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В проекте, размещенном на правительственном сайте, Роспотребнадзор предложил перечень причин, по которым может быть ограничена продажа биологически активных добавок.
Согласно проекту приказа, к основным основаниям для запрета продажи БАДов относятся: отсутствие их государственной регистрации, наличие в составе запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа таких добавок под видом пищевых и недостоверные данные о продавце.
Этот приказ должен вступить в действие 1 марта 2026 года и будет иметь силу до 1 марта 2032 года. Ранее Роспотребнадзор уже применял административные меры к некоторым производителям биологически активных добавок после того, как исследование Роскачества выявило нарушения маркировки и другие проблемные моменты.
На прошлой неделе Роскачество сообщило РИА Новости об исследовании 15 брендов БАДов с омега-3: на шести из них была указана неверная информация о количестве жирных кислот. Также у четырех брендов не соответствовало заявленное количество эйкозапентаеновой кислоты, а у восьми — докозагексаеновой кислоты.
Бизнес РОССИЯ Здоровье Роспотребнадзор Роскачество
 
 
