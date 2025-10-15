https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566298.html

Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти

2025-10-15T21:33+0300

2025-10-15T21:33+0300

2025-10-15T22:08+0300

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжают работу по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак на площадке Российской энергетической недели (РЭН) провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра правительства Вьетнама Буй Тхань Шоном. Стороны обсудили торгово-экономическое, энергетическое сотрудничество, инвестиционные проекты."Для увеличения товарооборота между странами продолжается работа по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама. Также развивается сотрудничество в области мирного атома", - говорится в сообщении правительства.Также на данный момент профильные ведомства ведут работу над актуализацией нормативно-правовой базы, технического облика и экономической модели проекта сооружения в стране первой АЭС "Ниньтхуан-1", добавил кабмин.Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве в сентябре.В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.

