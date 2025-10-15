Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти - 15.10.2025
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама, сообщило правительство РФ. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:33+0300
2025-10-15T22:08+0300
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжают работу по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак на площадке Российской энергетической недели (РЭН) провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра правительства Вьетнама Буй Тхань Шоном. Стороны обсудили торгово-экономическое, энергетическое сотрудничество, инвестиционные проекты."Для увеличения товарооборота между странами продолжается работа по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама. Также развивается сотрудничество в области мирного атома", - говорится в сообщении правительства.Также на данный момент профильные ведомства ведут работу над актуализацией нормативно-правовой базы, технического облика и экономической модели проекта сооружения в стране первой АЭС "Ниньтхуан-1", добавил кабмин.Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве в сентябре.В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.
21:33 15.10.2025 (обновлено: 22:08 15.10.2025)
 
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти

Новак: Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжают работу по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак на площадке Российской энергетической недели (РЭН) провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра правительства Вьетнама Буй Тхань Шоном. Стороны обсудили торгово-экономическое, энергетическое сотрудничество, инвестиционные проекты.
"Для увеличения товарооборота между странами продолжается работа по организации перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама. Также развивается сотрудничество в области мирного атома", - говорится в сообщении правительства.
Также на данный момент профильные ведомства ведут работу над актуализацией нормативно-правовой базы, технического облика и экономической модели проекта сооружения в стране первой АЭС "Ниньтхуан-1", добавил кабмин.
Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве в сентябре.
В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.
Заголовок открываемого материала