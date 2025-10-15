https://1prime.ru/20251015/rossiya-863570699.html

"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России

15.10.2025

Несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, Россия по-прежнему стремится возобновить диалог, подчеркнул в социальной сети X член финской...

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, Россия по-прежнему стремится возобновить диалог, подчеркнул в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Мы (Европа — Прим. ред.) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский <…> атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ", — написал он. Политик отметил, что, несмотря на "непонятные действия" западных лидеров, Москва все еще надеется на восстановление диалога с Европейским союзом, что можно считать истинным проявлением цивилизованного подхода. Россия полагает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной мишенью для России. По словам Лаврова, США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только передавая вооружение, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что снабжение Украины оружием со стороны Запада мешает началу переговоров и приведет к негативным последствиям.

2025

