Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863570699.html
"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России
"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России
Несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, Россия по-прежнему стремится возобновить диалог, подчеркнул в социальной сети X член финской... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:49+0300
2025-10-15T22:49+0300
спецоперация на украине
украина
европа
москва
сергей лавров
владимир зеленский
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, Россия по-прежнему стремится возобновить диалог, подчеркнул в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Мы (Европа — Прим. ред.) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский &lt;…&gt; атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ", — написал он. Политик отметил, что, несмотря на "непонятные действия" западных лидеров, Москва все еще надеется на восстановление диалога с Европейским союзом, что можно считать истинным проявлением цивилизованного подхода. Россия полагает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной мишенью для России. По словам Лаврова, США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только передавая вооружение, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что снабжение Украины оружием со стороны Запада мешает началу переговоров и приведет к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863552119.html
https://1prime.ru/20251015/britaniya-863562888.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, москва, сергей лавров, владимир зеленский, нато, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС
22:49 15.10.2025
 
"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России

Мема: Россия хочет восстановить диалог, несмотря на агрессивность Европы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия и ЕС . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, Россия по-прежнему стремится возобновить диалог, подчеркнул в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мы (Европа — Прим. ред.) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский <…> атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ", — написал он.
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
15:53
Политик отметил, что, несмотря на "непонятные действия" западных лидеров, Москва все еще надеется на восстановление диалога с Европейским союзом, что можно считать истинным проявлением цивилизованного подхода.
Россия полагает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной мишенью для России. По словам Лаврова, США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только передавая вооружение, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что снабжение Украины оружием со стороны Запада мешает началу переговоров и приведет к негативным последствиям.
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
19:45
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАМОСКВАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала