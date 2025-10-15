Российский рынок акций повышается днем
Российский рынок акций закрепляется выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды повышается, удержавшись выше ключевой отметки 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.08 мск повышался на 0,7%, до 2559,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,39%, до 1072,75 пункта.
РЫНОК ИЩЕТ ОПОРУ
Российский рынок акций в основную сессию торгуется разнонаправленно, переходя от снижения к росту. При этом главный индекс удержался выше ключевого уровня 2500 пунктов и пытается закрепиться выше него.
"Российский рынок акций начал торги под давлением сохраняющейся геополитической напряженности и заявлений первого заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, подчеркнувшего, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до устойчивого снижения инфляционных рисков. Однако поддержку рынку оказало заявление Минэнерго о том, что ведомство не планирует законодательно закреплять приоритет инвестиций над распределением дивидендов для энергокомпаний", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Акции "Лукойла" (-0,16%) и "Роснефти" (+0,39%) игнорируют сообщения о санкциях Великобритании против этих компаний.
ПРОГНОЗЫ
Пока индекс Мосбиржи удерживается выше потенциального уровня поддержки 2500 пунктов, но в случае резко негативных изменений новостного фона ситуация может ухудшиться, полагает Максим Федосов из УК "Первая".
"Бенчмарк продолжает падение, начавшееся во второй декаде сентября на фоне напряженного геополитического фона и смешанных данных по российской экономике. Основной вопрос внешнеполитической повестки – состояние российско-американского диалога и возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk", - добавляет он.
Несмотря на локальные позитивные сигналы, давление на рынок сохраняется, и по итогам дня он, вероятно, завершит торги снижением, считает Абрамов из ФГ "Финам".