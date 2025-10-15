Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций повышается днем - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/rynok--863554530.html
Российский рынок акций повышается днем
Российский рынок акций повышается днем - 15.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повышается днем
Российский рынок акций в ходе основной сессии среды повышается, удержавшись выше ключевой отметки 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:24+0300
2025-10-15T16:24+0300
экономика
рынок
торги
акции
великобритания
украина
алексей заботкин
мосбиржа
финам
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды повышается, удержавшись выше ключевой отметки 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.08 мск повышался на 0,7%, до 2559,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,39%, до 1072,75 пункта. РЫНОК ИЩЕТ ОПОРУ Российский рынок акций в основную сессию торгуется разнонаправленно, переходя от снижения к росту. При этом главный индекс удержался выше ключевого уровня 2500 пунктов и пытается закрепиться выше него. "Российский рынок акций начал торги под давлением сохраняющейся геополитической напряженности и заявлений первого заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, подчеркнувшего, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до устойчивого снижения инфляционных рисков. Однако поддержку рынку оказало заявление Минэнерго о том, что ведомство не планирует законодательно закреплять приоритет инвестиций над распределением дивидендов для энергокомпаний", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Интер РАО" (+5,8%), "Полюса" (+3,6%), "Новатэка" (+2,8%), X5 (+2,6%). Дешевеют бумаги ПИКа (-1,4%), "Хэдхантера" (-1,3%), "Татнефти" (-2%). Акции "Лукойла" (-0,16%) и "Роснефти" (+0,39%) игнорируют сообщения о санкциях Великобритании против этих компаний. ПРОГНОЗЫ Пока индекс Мосбиржи удерживается выше потенциального уровня поддержки 2500 пунктов, но в случае резко негативных изменений новостного фона ситуация может ухудшиться, полагает Максим Федосов из УК "Первая". "Бенчмарк продолжает падение, начавшееся во второй декаде сентября на фоне напряженного геополитического фона и смешанных данных по российской экономике. Основной вопрос внешнеполитической повестки – состояние российско-американского диалога и возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk", - добавляет он. Несмотря на локальные позитивные сигналы, давление на рынок сохраняется, и по итогам дня он, вероятно, завершит торги снижением, считает Абрамов из ФГ "Финам".
https://1prime.ru/20251014/birzha-863491234.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, великобритания, украина, алексей заботкин, мосбиржа, финам, банк россия
Экономика, Рынок, Торги, Акции, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Алексей Заботкин, Мосбиржа, Финам, банк Россия
16:24 15.10.2025
 
Российский рынок акций повышается днем

Российский рынок акций закрепляется выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды повышается, удержавшись выше ключевой отметки 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.08 мск повышался на 0,7%, до 2559,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,39%, до 1072,75 пункта.
РЫНОК ИЩЕТ ОПОРУ
Российский рынок акций в основную сессию торгуется разнонаправленно, переходя от снижения к росту. При этом главный индекс удержался выше ключевого уровня 2500 пунктов и пытается закрепиться выше него.
"Российский рынок акций начал торги под давлением сохраняющейся геополитической напряженности и заявлений первого заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, подчеркнувшего, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до устойчивого снижения инфляционных рисков. Однако поддержку рынку оказало заявление Минэнерго о том, что ведомство не планирует законодательно закреплять приоритет инвестиций над распределением дивидендов для энергокомпаний", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Интер РАО" (+5,8%), "Полюса" (+3,6%), "Новатэка" (+2,8%), X5 (+2,6%). Дешевеют бумаги ПИКа (-1,4%), "Хэдхантера" (-1,3%), "Татнефти" (-2%).
Акции "Лукойла" (-0,16%) и "Роснефти" (+0,39%) игнорируют сообщения о санкциях Великобритании против этих компаний.
ПРОГНОЗЫ
Пока индекс Мосбиржи удерживается выше потенциального уровня поддержки 2500 пунктов, но в случае резко негативных изменений новостного фона ситуация может ухудшиться, полагает Максим Федосов из УК "Первая".
"Бенчмарк продолжает падение, начавшееся во второй декаде сентября на фоне напряженного геополитического фона и смешанных данных по российской экономике. Основной вопрос внешнеполитической повестки – состояние российско-американского диалога и возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk", - добавляет он.
Несмотря на локальные позитивные сигналы, давление на рынок сохраняется, и по итогам дня он, вероятно, завершит торги снижением, считает Абрамов из ФГ "Финам".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Российский рынок акций перешел к снижению
Вчера, 13:41
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНААлексей ЗаботкинМосбиржаФинамбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала