Сийярто прокомментировал атаки на "Дружбу"

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Кто бы ни производил атаки на трубопровод "Дружба", фактически производит атаку на наш национальный суверенитет. Потому что надежное обеспечение энергией - это суверенитет страны ", - сказал он журналистам на полях "Российской энергетической недели".

