Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто
Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто
Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто - 15.10.2025, ПРАЙМ
Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:21+0300
2025-10-15T09:36+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну... Когда поставки по "Дружбе" отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью", - сказал он журналистам на полях РЭН.Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
венгрия
нефть, газ, венгрия, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
09:21 15.10.2025 (обновлено: 09:36 15.10.2025)
 
Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто назвал поставки нефти по «Дружбе» необходимыми для Венгрии

Петер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну... Когда поставки по "Дружбе" отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью", - сказал он журналистам на полях РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
