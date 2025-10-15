https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863523161.html
Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто
2025-10-15T09:21+0300
2025-10-15T09:21+0300
2025-10-15T09:36+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну... Когда поставки по "Дружбе" отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью", - сказал он журналистам на полях РЭН.Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
венгрия
нефть, газ, венгрия, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну... Когда поставки по "Дружбе" отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью", - сказал он журналистам на полях РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
