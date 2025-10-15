https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863523161.html

Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто

Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто - 15.10.2025, ПРАЙМ

Поставки нефти по "Дружбе" необходимы Венгрии, заявил Сийярто

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:21+0300

2025-10-15T09:21+0300

2025-10-15T09:36+0300

энергетика

нефть

газ

венгрия

петер сийярто

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну... Когда поставки по "Дружбе" отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью", - сказал он журналистам на полях РЭН.Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.

https://1prime.ru/20251014/aes-863493541.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, венгрия, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025