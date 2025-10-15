https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863527087.html

Сийярто объяснил, зачем нужен нефтепровод между Венгрией и Сербией

Сийярто объяснил, зачем нужен нефтепровод между Венгрией и Сербией - 15.10.2025, ПРАЙМ

Сийярто объяснил, зачем нужен нефтепровод между Венгрией и Сербией

Планируемый нефтепровод между Венгрией и Сербией нужен для укрепления венгерской энергобезопасности, объяснил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:55+0300

2025-10-15T09:55+0300

2025-10-15T09:55+0300

энергетика

нефть

венгрия

сербия

рф

петер сийярто

александр вучич

мид

ес

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/43/835664309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1338832c15e1a0f0ebbeba0efdf3502.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Планируемый нефтепровод между Венгрией и Сербией нужен для укрепления венгерской энергобезопасности, объяснил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "В моем понимании, чем больше нефтепроводов, тем лучше с точки зрения энергобезопасности... Так что мы хотели бы трубопровод построить", - сказал Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", комментируя планы провести новый трубопровод между Венгрией и Сербией. В апреле он заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году. Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года. Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863523161.html

венгрия

сербия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, сербия, рф, петер сийярто, александр вучич, мид, ес, российская энергетическая неделя — 2025