Сийярто оценил объем поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"

Сийярто оценил объем поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"

2025-10-15T12:18+0300

2025-10-15T12:18+0300

2025-10-15T12:22+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

