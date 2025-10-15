https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863537773.html
Сийярто оценил объем поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
"Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
