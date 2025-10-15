Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто оценил объем поставок нефти в Венгрию по "Дружбе" - 15.10.2025
Сийярто оценил объем поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
12:18 15.10.2025 (обновлено: 12:22 15.10.2025)
 
Сийярто оценил объем поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"

Сийярто: объем поставок нефти по "Дружбе" в 2025 году составит 5 миллионов тонн

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯПетер СийяртоРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
