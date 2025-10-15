https://1prime.ru/20251015/ssha-863571290.html
Трамп заявил, что Индия якобы обещала перестать покупать российскую нефть
Трамп заявил, что Индия якобы обещала перестать покупать российскую нефть
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему перестать покупать российскую нефть. "Я был не счастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Теперь нужно, чтобы Китай поступил также", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп заявил, что Индия якобы обещала перестать покупать российскую нефть
