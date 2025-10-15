https://1prime.ru/20251015/sud--863524908.html

Суд оставил под стражей экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Суд оставил под стражей экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - 15.10.2025, ПРАЙМ

Суд оставил под стражей экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Бывший генеральный директор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Антон Боликов, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей, Свердловский областной... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:52+0300

2025-10-15T09:52+0300

2025-10-15T09:52+0300

россия

екатеринбург

москва

свердловская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861345859_0:0:2082:1171_1920x0_80_0_0_0dd55d1402fb1500f9fce94be78d6fd9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Антон Боликов, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей, Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу с просьбой об изменении меры пресечения, сообщает пресс-служба суда. "Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения", -говорится в сообщении. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по тому же делу. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

https://1prime.ru/20251015/sud--863522057.html

екатеринбург

москва

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, екатеринбург, москва, свердловская область