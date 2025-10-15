https://1prime.ru/20251015/tsb--863558843.html

ЦБ понизил курс доллара до 78,84 рубля

ЦБ понизил курс доллара до 78,84 рубля - 15.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ понизил курс доллара до 78,84 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,74 копейки - до 11,0216 рубля, доллара - на 1,12 рубля, до 78,8390 рубля, евро - на | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T17:41+0300

2025-10-15T17:41+0300

2025-10-15T17:45+0300

курс доллара к рублю

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb7e2522c3f3d3b3388734900066578.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,74 копейки - до 11,0216 рубля, доллара - на 1,12 рубля, до 78,8390 рубля, евро - на 95,58 копейки, до 91,7258 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20251015/kurs--863558137.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок