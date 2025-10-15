Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются - 15.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
2025-10-15T07:51+0300
2025-10-15T07:51+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
китай
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, аналитики опасаются избыточного объема предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. По состоянию на 7.24 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,35% - до 62,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 58,54 доллара. "Помимо торговых отношений между США и Китаем и хода переговоров, главный фактор, влияющий на цены на нефть сейчас, - это степень переизбытка предложения на рынке, которую можно проследить по изменениям мировых запасов нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Haitong Futures Яна Аня (Yang An). По данным минэнерго США, за неделю, завершившуюся 3 октября, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, - до 420,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей. Рынки также обращают внимание на напряженность в отношениях между Китаем и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что власти страны ввели "ответные санкции" в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США. Также власти Китая начали расследование в отношении ограничительных мер, которые США ввели против Китая в сфере судоходства.
сша
китай
нефть, рынок, сша, китай
Нефть, Энергетика, Рынок, США, КИТАЙ
07:51 15.10.2025
 
