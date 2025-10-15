Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые создали ИИ, способный переводить древнеегипетские тексты - 15.10.2025
Российские ученые создали ИИ, способный переводить древнеегипетские тексты
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном собрании древнеегипетских текстов с переводами, рассказали РИА Новости в Институте искусственного интеллекта AIRI. "Ученые Института AIRI, ИСП РАН и ИТМО разработали систему, которая может точно распознавать и переводить иероглифические тексты. Основным источником данных при обучении модели стал Thesaurus Linguae Aegyptiae – самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами. Точность работы модели оценивалась в два этапа. Сначала применялись автоматические метрики, затем тексты оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении. Такая разработка может использоваться в мобильных приложениях дополненной реальности - посетители, которые приходят в музей или видят древнеегипетский артефакт, смогут навести на него камеру и понять, что там написано. Также ИИ помогает исследователям усовершенствовать процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам, которые только начинают изучать язык, облегчает процесс обучения. Древнеегипетские иероглифы более сложные в распознавании в сравнении с обычным алфавитом: ИИ должен понимать сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи. "Проект стал результатом работы междисциплинарной команды специалистов по машинному обучению и египтологии. Первую научную работу, посвященную разработке метода, мы уже представили на международной конференции SIGGRAPH 2025 ... На данный момент доступ к системе открыт по запросу для заинтересованных специалистов", – прокомментировал PhD, ведущий научный сотрудник Института AIRI и руководитель проекта Илья Макаров.
05:47 15.10.2025 (обновлено: 06:28 15.10.2025)
 
Российские ученые создали ИИ, способный переводить древнеегипетские тексты

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном собрании древнеегипетских текстов с переводами, рассказали РИА Новости в Институте искусственного интеллекта AIRI.
"Ученые Института AIRI, ИСП РАН и ИТМО разработали систему, которая может точно распознавать и переводить иероглифические тексты. Основным источником данных при обучении модели стал Thesaurus Linguae Aegyptiae – самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами. Точность работы модели оценивалась в два этапа. Сначала применялись автоматические метрики, затем тексты оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении.
Такая разработка может использоваться в мобильных приложениях дополненной реальности - посетители, которые приходят в музей или видят древнеегипетский артефакт, смогут навести на него камеру и понять, что там написано. Также ИИ помогает исследователям усовершенствовать процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам, которые только начинают изучать язык, облегчает процесс обучения.
Древнеегипетские иероглифы более сложные в распознавании в сравнении с обычным алфавитом: ИИ должен понимать сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи.
"Проект стал результатом работы междисциплинарной команды специалистов по машинному обучению и египтологии. Первую научную работу, посвященную разработке метода, мы уже представили на международной конференции SIGGRAPH 2025 ... На данный момент доступ к системе открыт по запросу для заинтересованных специалистов", – прокомментировал PhD, ведущий научный сотрудник Института AIRI и руководитель проекта Илья Макаров.
 
