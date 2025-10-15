https://1prime.ru/20251015/uchenye-863517938.html

Российские ученые создали ИИ, способный переводить древнеегипетские тексты

Российские ученые создали ИИ, способный переводить древнеегипетские тексты - 15.10.2025, ПРАЙМ

Российские ученые создали ИИ, способный переводить древнеегипетские тексты

Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T05:47+0300

2025-10-15T05:47+0300

2025-10-15T06:28+0300

общество

ниу вшэ

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863517938.jpg?1760498910

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном собрании древнеегипетских текстов с переводами, рассказали РИА Новости в Институте искусственного интеллекта AIRI. "Ученые Института AIRI, ИСП РАН и ИТМО разработали систему, которая может точно распознавать и переводить иероглифические тексты. Основным источником данных при обучении модели стал Thesaurus Linguae Aegyptiae – самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами. Точность работы модели оценивалась в два этапа. Сначала применялись автоматические метрики, затем тексты оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении. Такая разработка может использоваться в мобильных приложениях дополненной реальности - посетители, которые приходят в музей или видят древнеегипетский артефакт, смогут навести на него камеру и понять, что там написано. Также ИИ помогает исследователям усовершенствовать процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам, которые только начинают изучать язык, облегчает процесс обучения. Древнеегипетские иероглифы более сложные в распознавании в сравнении с обычным алфавитом: ИИ должен понимать сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи. "Проект стал результатом работы междисциплинарной команды специалистов по машинному обучению и египтологии. Первую научную работу, посвященную разработке метода, мы уже представили на международной конференции SIGGRAPH 2025 ... На данный момент доступ к системе открыт по запросу для заинтересованных специалистов", – прокомментировал PhD, ведущий научный сотрудник Института AIRI и руководитель проекта Илья Макаров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ниу вшэ, вшэ